Головна Одеса Скандал зі звинуваченнями корпусу ВМС — реакція військових

Скандал зі звинуваченнями корпусу ВМС — реакція військових

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 12:53
Скандал навколо командира ВМС Делятицького та депутатки Анни Скороход
Морська піхота. Фото ілюстративне: Армія. Інформ

Командування 30-го корпусу морської піхоти відреагувало на звинувачення народної депутатки України Анни Скороход утому, що на посади командирів підрозділів призначаються родичі. Військові спростували заяви політикині та зазначили, що подібні висловлювання працюють на руку ворогу.

Про це повідомляє 30-й Корпус морської піхоти ВМС ЗС України.

Читайте також:

Відповідь командування корпусу

Командир 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗС України Дмитро Делятицький написав, що інформація, поширена Анною Скороход, є свідомо викривленою та неправдивою. Військовий також додав, що буде відстоювати репутацію підпорядкованих йому командирів у судовому порядку.

"Анна Скороход свідомо поширила неправдиву інформацію про командирів підпорядкованих мені підрозділів та про мене особисто. Зауважу, що у морській піхоті ніколи не призначали командирів просто тому, що вони чиїсь родичі. Тут посади здобувають не через родинні зв'язки, а через кров і піт, через досвід, відвагу і готовність брати на себе відповідальність у найважчі моменти. Тому, залишаю за собою право захищати честь та гідність морської піхоти у межах чинного законодавства у судовому порядку", — йдеться у повідомленні командира корпусу ВМС Дмитра Делятицького.

Дмитро Делятицький також додав, що такі заяви під час війни грають на руку ворогу.

None - фото 1
Повідомлення командування корпусу. Фото: скриншот поста на сторінці формування

Що написала Анна Скороход

Анна Скороход заявила, що однією із руйнівних сил в ЗСУ є "совковість та родинні зв’язки серед командного складу". Депутатка написала, що командир 34-ї окремої бригади берегової охорони Дмитро Пулінець, якого нещодавно звинуватили у нерозумінні завдань свого підрозділу й втратах бійців, одружений із племінницею командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи.

Крім того, депутатка розповіла про те, що командувач 30-го корпусу Олександр Делятицький призначив комбригом 39-ї ОБрБО  племінника своєї дружини полковника Олександра Тоненчука.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який підробив військовий квиток. А також про службовця, який побив цивільного.

Одеса скандал Новини Одеси війна в Україні офіцери
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
