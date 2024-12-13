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Скандальный стрим в ТикТок — юной одесситкой занялась полиция

13 декабря 2024 11:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Полиция начала дело против юной одесситки, назвавшей защиту Украины бессмысленной
Одесская блогерша попала в скандал. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Полиция усмотрела в трансляции 18-летней одесситки признаки коллаборационной деятельности. Девушка называла войну бессмысленной и заявляла, что не прочь жить под властью РФ. Теперь в отношении нее было открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 13 декабря.

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В стриме у TikTok 18-летняя бариста одного из одесских кафе заявила, что война ведется за землю и нефть, а защищать Украину от российской агрессии нет смысла.

"Зачем нам умирать за эти земли? То есть если я буду жить под флагом России или где-то на России — и что теперь? Главное, чтобы мир был", — сказала она.

Слова девушки вызвали волну негодования. После этого владелец кафе уволил ее с работы.

Что угрожает блоггерке

Полицейские установили личность девушки в тот же день. Они приступили к производству по статье о публичном возражении вооруженной агрессии РФ против Украины. Наказание за это преступление предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Сама девушка уверяет, что сделала скандальные заявления исключительно ради хайпа, чтобы повысить свою популярность в соцсетях.

Подробнее о скандале с одесской блогершей читайте в нашем материале. Также мы сообщали, что в Одессе ведущему отказали в работе из-за проукраинской позиции.

Одесса война скандал блогеры россияне Новости Одессы

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