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Скандальний стрім у ТікТок — юною одеситкою зайнялася поліція

13 грудня 2024 11:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Поліція почала справу проти юної одеситки, яка назвала захист України безглуздим
Одеська блогерка потрапила у скандал. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Поліція угледіла у трансляції 18-річної одеситки ознаки колабораційної діяльності. Дівчина називала війну безглуздою і заявляла, що не проти жити під владою РФ. Тепер щодо неї відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 13 грудня.

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Що сказала одеситка

У стрімі у TikTok 18-річна бариста однієї з одеських кав'ярень заявила, що війна ведеться за землю й нафту, а захищати Україну від російської агресії немає сенсу. 

"Навіщо нам помирати за ці землі? Тобто, якщо я буду жити під прапором Росії або десь на Росії — і що тепер? Головне, щоби мир був", — сказала вона.

Слова дівчини викликали хвилю обурення. Після цього власник кав'ярні звільнив її з роботи. 

Що загрожує блогерці

Поліцейські встановили особу дівчини того ж дня. Вони розпочали провадження за статтею про публічне заперечення збройної агресії РФ проти України. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. 

Сама дівчина запевняє, що зробила скандальні заяви виключно заради хайпу, щоби підвищити свою популярність у соцмережах.

Детальніше про скандал з одеською блогеркою читайте у нашому матеріалі. Також ми повідомляли, що в Одесі ведучому відмовили у роботі через проукраїнську позицію.

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