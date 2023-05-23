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Скандальный центр "Ветеран": малообеспеченных одесситов будут кормить другие заведения

23 мая 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Скандальный центр "Ветеран": малообеспеченных одесситов будут кормить другие заведения
Заседание комиссии по контролю над организацией питания. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

23 мая состоялось внеочередное заседание Комиссии по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан в Одессе. Был рассмотрен неотложный вопрос проверки организации питания в ООО "Центр социальной защиты малообеспеченных граждан", расположенного на Люстдорфской дороге, 58.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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После проведения проверки выявлено несколько нарушений в работе Центра, который предоставлял социальные услуги в виде горячего питания малообеспеченным жителям города. В частности, в заведении, которое также известно как "Ветеран", была обнаружена кишечная палочка.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Комиссия приняла решение о немедленном прекращении предоставления социальных услуг в виде горячего питания малообеспеченным гражданам Киевского и Малиновского районов города. Директорам территориальных центров социального обслуживания указанных районов поручено срочно перенаправить всех подопечных, получавших горячее питание в этом Центре, в другие заведения питания в соответствии с их районным расположением. Перенаправление будет производиться с учетом согласия подопечных.

Лицам, получавшим питание в ООО "Центр социальной защиты малообеспеченных граждан" по адресу ул. Люстдорфская дорога, 58, предоставляется возможность обратиться за помощью в следующие организации:

  • КУ "Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Киевского района Одессы" по телефону 765-69-95;
  • КУ "Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Малиновского района города Одессы" по телефону 705-54-70;
  • Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета по телефону 705-10-90.

Напомним, семьи с детьми и другие жители Одессы получили 94,1 млн грн помощи. Финансовую помощь выплатили 45,6 тысячи одесситов.

Также украинцы могут получать бесплатные вещи и услуги на специальной волонтерской платформе Sharity.place. Портал работает как доска бесплатных объявлений, где можно предложить или попросить любую помощь.

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