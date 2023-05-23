Скандальный центр "Ветеран": малообеспеченных одесситов будут кормить другие заведения

Заседание комиссии по контролю над организацией питания. Фото: Одесский городской совет

23 мая состоялось внеочередное заседание Комиссии по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан в Одессе. Был рассмотрен неотложный вопрос проверки организации питания в ООО "Центр социальной защиты малообеспеченных граждан", расположенного на Люстдорфской дороге, 58.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

После проведения проверки выявлено несколько нарушений в работе Центра, который предоставлял социальные услуги в виде горячего питания малообеспеченным жителям города. В частности, в заведении, которое также известно как "Ветеран", была обнаружена кишечная палочка.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Комиссия приняла решение о немедленном прекращении предоставления социальных услуг в виде горячего питания малообеспеченным гражданам Киевского и Малиновского районов города. Директорам территориальных центров социального обслуживания указанных районов поручено срочно перенаправить всех подопечных, получавших горячее питание в этом Центре, в другие заведения питания в соответствии с их районным расположением. Перенаправление будет производиться с учетом согласия подопечных.

Лицам, получавшим питание в ООО "Центр социальной защиты малообеспеченных граждан" по адресу ул. Люстдорфская дорога, 58, предоставляется возможность обратиться за помощью в следующие организации:

КУ "Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Киевского района Одессы" по телефону 765-69-95;

КУ "Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Малиновского района города Одессы" по телефону 705-54-70;

Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета по телефону 705-10-90.

Напомним, семьи с детьми и другие жители Одессы получили 94,1 млн грн помощи. Финансовую помощь выплатили 45,6 тысячи одесситов.

Также украинцы могут получать бесплатные вещи и услуги на специальной волонтерской платформе Sharity.place. Портал работает как доска бесплатных объявлений, где можно предложить или попросить любую помощь.