Скандальний центр "Ветеран": малозабезпечених одеситів годуватимуть інші заклади

Засідання комісії з контролю за організацією харчування. Фото: Одеська міська рада

23 травня відбулось позачергове засідання Комісії з контролю за організацією харчування окремих категорій громадян в Одесі. Було розглянуло нагальне питання перевірки організації харчування у ТОВ "Центр соціального захисту малозабезпечених громадян", розташованого на Люстдорфській дорозі, 58.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Після проведення перевірки виявлено кілька порушень у роботі зазначеного Центру, який надавав соціальні послуги у вигляді гарячого харчування малозабезпеченим мешканцям міста. Зокрема, в закладі, який також відомий як "Ветеран", було виявлено кишкову паличку.

Враховуючи цю ситуацію, Комісія прийняла рішення про негайне припинення надання соціальних послуг у вигляді гарячого харчування малозабезпеченим громадянам Київського та Малиновського районів міста. Директорам територіальних центрів соціального обслуговування зазначених районів доручено терміново перенаправити всіх підопічних, які отримували гаряче харчування у цьому Центрі, до інших закладів відповідно до їх районного розташування. Перенаправлення буде здійснюватись з урахуванням згоди підопічних.

Особам, які отримували харчування у ТОВ "Центр соціального захисту малозабезпечених громадян" за адресою вул. Люстдорфська дорога, 58, надається можливість звернутися за допомогою до наступних організацій:

КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси" за телефоном 765-69-95;

КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси" за телефоном 705-54-70;

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради за телефоном 705-10-90.

Нагадаємо, сім’ї з дітьми та інші мешканці Одеси отримали 94,1 млн грн допомоги. Фінансову допомогу виплатили 45,6 тисячі одеситів.

Також українці можуть отримувати безплатні речі та послуги на спеціальній волонтерській платформі Sharity.place. Портал працює як дошка безплатних оголошень, де можна запропонувати чи попросити будь-яку допомогу.