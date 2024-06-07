Результаты работы сил ПВО на юге в ночь на 7 июня

Сбитие в небе. Иллюстративное фото: Reuters

В ночь на 7 июня 2024 года противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины и направил ракеты и дроны по нашим территориям. Так, силы ПВО на юге отразили волны вражеских беспилотников, большинство целей было поражено в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг" .

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В результате боевой работы сбито 13 дронов врага, больше всего целей поразили в пределах Одесской области. Этой ночью враг снова совершил пуски из районов Курска в РФ и мыса Чауда — Крым.

"Ночью 7 июня 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В частности, в Одесской области сбито 7 "шахедов", в Херсонской области — 3, в Николаевской области — 2 и 1 в пределах Кировоградщины" , — отметили в ведомстве.

13 "шахедов" сбили этой ночью на юге. Фото: ПК "Юг"



Кроме этого, за прошедшие сутки силы ПВО также уничтожили разведывательный беспилотник "ZALA". Дрон был сбит на Одесском направлении.

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