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Росіянам все важче захищати Крим — результати роботи ЗСУ

28 травня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіянам все важче захищати Крим — результати роботи ЗСУ
Вибухи у Криму. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сили оборони України тримають під контролем ситуацію на Кінбурнській косі, незважаючи на присутність там російських військ. Тим часом у Криму російська ППО значно ослабла після кількох успішних ударів ЗСУ, та на цьому українські воїни не зупиняються.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук

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На Кінбурнській косі, що розташована між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом, досі розміщуються російські війська. На цій території тривають позиційні обстріли, та ситуація залишається контрольована Силами оборони. 

"На жаль, на Кінбурнській косі вони перебувають — використовують для того, щоб обстрілювати південне узбережжя. В першу чергу, потерпає Миколаївщина. Але на косі вони так само отримують і відповідь", — прокоментував військовий.

ППО у Криму

Ефективність російської ППО на півострові Крим втрачає свої можливості після серії успішних ударів з боку Сил оборони. Подробиць операції військовий не розголошує. проте відмічає, що завдяки діям українських бійців стало можливим ураження одиниці флоту росіян.

"Можу лише зазначити, що в результаті стало можливо ураження корабля, який так само виконував завдання з протиповітряної оборони у бухті Севастополя. Решту інформації коментувати я не готовий, адже наразі ми на маємо офіційного підтвердження",— зазначив Дмитро Плетенчук. 

Більше про події в тимчасово окупованому Криму 

Ми писали, що російські військові кораблі були змушені переміститися до порту в Новоросійську під тиском українських Збройних сил. Кілька кораблів також були переведені до Каспійського моря після знищення ракетного корабля "Циклон".

Також у  ніч проти 24 травня на території тимчасово окупованого півострова лунали гучні вибухи. Партизани повідомили про ураження вузла зв'язку окупантів, проте офіційної інформації ще не надходило. 

Одеса
російські війська
Крим
ЗСУ
вибух
Новини Одеси
ППО
деокупація України
Дмитро Плетенчук

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