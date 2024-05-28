Росіянам все важче захищати Крим — результати роботи ЗСУ

Вибухи у Криму. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сили оборони України тримають під контролем ситуацію на Кінбурнській косі, незважаючи на присутність там російських військ. Тим часом у Криму російська ППО значно ослабла після кількох успішних ударів ЗСУ, та на цьому українські воїни не зупиняються.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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На Кінбурнській косі, що розташована між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом, досі розміщуються російські війська. На цій території тривають позиційні обстріли, та ситуація залишається контрольована Силами оборони.

"На жаль, на Кінбурнській косі вони перебувають — використовують для того, щоб обстрілювати південне узбережжя. В першу чергу, потерпає Миколаївщина. Але на косі вони так само отримують і відповідь", — прокоментував військовий.

ППО у Криму

Ефективність російської ППО на півострові Крим втрачає свої можливості після серії успішних ударів з боку Сил оборони. Подробиць операції військовий не розголошує. проте відмічає, що завдяки діям українських бійців стало можливим ураження одиниці флоту росіян.

"Можу лише зазначити, що в результаті стало можливо ураження корабля, який так само виконував завдання з протиповітряної оборони у бухті Севастополя. Решту інформації коментувати я не готовий, адже наразі ми на маємо офіційного підтвердження",— зазначив Дмитро Плетенчук.

Більше про події в тимчасово окупованому Криму

Ми писали, що російські військові кораблі були змушені переміститися до порту в Новоросійську під тиском українських Збройних сил. Кілька кораблів також були переведені до Каспійського моря після знищення ракетного корабля "Циклон".



Також у ніч проти 24 травня на території тимчасово окупованого півострова лунали гучні вибухи. Партизани повідомили про ураження вузла зв'язку окупантів, проте офіційної інформації ще не надходило.