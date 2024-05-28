Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россиянам все труднее защищать Крым — результаты работы ВСУ arrow

Россиянам все труднее защищать Крым — результаты работы ВСУ

28 мая 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россиянам все труднее защищать Крым — результаты работы ВСУ
Взрывы в Крыму. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Силы обороны Украины контролируют ситуацию на Кинбурнской косе, несмотря на присутствие там российских войск. Между тем в Крыму российская ПВО значительно ослабла после нескольких успешных ударов ВСУ, и на этом украинские воины не останавливаются.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

На Кинбурнской косе, расположенной между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом, до сих пор размещаются российские войска. На этой территории продолжаются позиционные обстрелы, и ситуация остается контролируемой Силами обороны.

"К сожалению, на Кинбурнской косе они находятся — используют для того, чтобы обстреливать южное побережье. В первую очередь, страдает Николаевщина. Но на косе они также получают и ответ", — прокомментировал военный.

ПВО в Крыму

Эффективность российской ПВО на полуострове Крым теряет свои возможности после серии успешных ударов со стороны Сил обороны. Подробности операции военный не разглашает. Однако отмечает, что благодаря действиям украинских бойцов стало возможным поражение единицы флота россиян.

"Могу лишь отметить, что в результате стало возможно поражение корабля, который также выполнял задачи по противовоздушной обороне в бухте Севастополя. Остальную информацию комментировать я не готов, ведь пока мы не имеем официального подтверждения", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Больше о событиях во временно оккупированном Крыму

Мы писали, что российские военные корабли были обязаны переместиться в порт в Новороссийске под давлением украинских вооруженных сил. Несколько кораблей также были переведены в Каспийское море после уничтожения ракетного корабля "Циклон".

Также в ночь на 24 мая на территории временно оккупированного полуострова раздавались громкие взрывы. Партизаны сообщили о поражении узла связи оккупантов, однако официальной информации еще не поступало.

Одесса
российские войска
Крым
ВСУ
взрыв
Новости Одессы
ПВО
деоккупация Украины
Дмитрий Плетенчук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе