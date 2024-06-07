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Скерували ударні дрони на критичну інфраструктуру — деталі нічної атаки на Одещину

7 червня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Результати роботи сил ППО на півдні у ніч проти 7 червня
Збиття у небі. Ілюстративне фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У ніч проти 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України та спрямував ракети і дрони по нашим територіям. Так, сили ППО на півдні відбили хвилі ворожих безпілотників, більшість цілей була уражена на Одещині.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Південь"

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Робота ППО

У результаті бойової роботи збито 13 дронів ворога, найбільше цілей уразили в межах Одеської області. Цієї ночі ворог знову здійснив пуски з  із районів Курська, що в РФ, та мису Чауда — Крим.

"Вночі 7 червня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Зокрема, на Одещині збито 7 "шахедів", на Херсонщині — 3, на Миколаївщині — 2 та 1 в межах Кіровоградщини", — зазначили у відомстві. 

Робота ППО у ніч проти 7 червня
13 "шахедів" збили цієї ночі на півдні. Фото: ПК "Південь"


Окрім цього, минулої доби сили ППО також знищили розвідувальний безпілотник "ZALA". Дрон було збито на Одеському напрямку. 

Більше про ППО

Ми писали, що окупанти постійно тероризують Одесу та скеровують на місто ударні дрони та ракети. Експерти наголошують, що саме система протиповітряної оборони SAMP/T найкраще підходить для захисту міста.

Також ми повідомляли, що Сили оборони України тримають під контролем ситуацію на Кінбурнській косі, незважаючи на присутність там російських військ. Тим часом у Криму російська ППО значно ослабла після кількох успішних ударів ЗСУ.

ППО
війна
дрон Шахід-136
розвідка
Одеса
російські війська
безпілотники
Одеська область
атака
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