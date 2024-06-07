Результати роботи сил ППО на півдні у ніч проти 7 червня

Збиття у небі. Ілюстративне фото: Reuters

У ніч проти 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України та спрямував ракети і дрони по нашим територіям. Так, сили ППО на півдні відбили хвилі ворожих безпілотників, більшість цілей була уражена на Одещині.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Південь".

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Робота ППО

У результаті бойової роботи збито 13 дронів ворога, найбільше цілей уразили в межах Одеської області. Цієї ночі ворог знову здійснив пуски з із районів Курська, що в РФ, та мису Чауда — Крим.

"Вночі 7 червня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Зокрема, на Одещині збито 7 "шахедів", на Херсонщині — 3, на Миколаївщині — 2 та 1 в межах Кіровоградщини", — зазначили у відомстві.

13 "шахедів" збили цієї ночі на півдні. Фото: ПК "Південь"



Окрім цього, минулої доби сили ППО також знищили розвідувальний безпілотник "ZALA". Дрон було збито на Одеському напрямку.

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Ми писали, що окупанти постійно тероризують Одесу та скеровують на місто ударні дрони та ракети. Експерти наголошують, що саме система протиповітряної оборони SAMP/T найкраще підходить для захисту міста.

Також ми повідомляли, що Сили оборони України тримають під контролем ситуацію на Кінбурнській косі, незважаючи на присутність там російських військ. Тим часом у Криму російська ППО значно ослабла після кількох успішних ударів ЗСУ.