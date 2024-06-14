Житель Одесчины вырыл канаву в реке, чтобы поливать угодья: что грозит

Жителя Одесчины разоблачили на присвоении земель. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали жителя Белгород-Днестровского района за незаконное завладение водным фондом государства в особо крупных размерах. Мужчина решил поливать свои угодья из находящейся рядом реки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали деятельности

В Татарбунарах мужчина решил рыть канаву от русла реки Кагач до своего земельного участка, чтобы орошать угодья. Для этого он арендовал экскаватор и нанял работника, считавшего, что у заказчика есть все необходимые разрешения.

Специалист начал дноуглубительные работы, выбрасывая почву из водоема на берег. В целом незаконно так вырыли 35,7 метра кубических поверхностного слоя водного фонда.

Что угрожает

Мужчине выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 239-2 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 51 тысячи гривен или ограничение свободы на три года.

Другие преступления в Одесской области

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