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Направил воду из реки на свои угодья — жителю Одесчины грозит заключение

14 июня 2024 16:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Житель Одесчины вырыл канаву в реке, чтобы поливать угодья: что грозит
Жителя Одесчины разоблачили на присвоении земель. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские задержали жителя Белгород-Днестровского района за незаконное завладение водным фондом государства в особо крупных размерах. Мужчина решил поливать свои угодья из находящейся рядом реки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали деятельности

В Татарбунарах мужчина решил рыть канаву от русла реки Кагач до своего земельного участка, чтобы орошать угодья. Для этого он арендовал экскаватор и нанял работника, считавшего, что у заказчика есть все необходимые разрешения.

Специалист начал дноуглубительные работы, выбрасывая почву из водоема на берег. В целом незаконно так вырыли 35,7 метра кубических поверхностного слоя водного фонда.

Что угрожает

Мужчине выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 239-2 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 51 тысячи гривен или ограничение свободы на три года.

Другие преступления в Одесской области

Мы писали, что в Одессе разоблачили группу подельников, которые наживались на недвижимости в центре города. Организатором оказался депутат Одесского городского совета Александр Матвеев, под руководством которого злоумышленники нанесли городу миллионный ущерб.

Также мы сообщали, что гендиректор одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета обвиняется в растрате средств заведения. Он переплатил более 900 тысяч гривен на покупках.

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