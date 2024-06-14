Житель Одещини вирив канаву у річці, аби поливати угіддя: що загрожує

Жителя Одещини викрили на привласненні земель. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали жителя Білгород-Дністровського району за незаконне заволодіння водним фондом держави в особливо великих розмірах. Чоловік вирішив поливати свої угіддя з річки, що знаходиться поряд.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі діяльності

У Татарбунарах чоловік вирішив рити канаву від русла річки Кагач до своєї земельної ділянки, щоб зрошувати угіддя. Для цього він орендував екскаватор та найняв працівника, який вважав, що у замовника є всі необхідні дозволи.

Фахівець почав днопоглиблювальні роботи, викидаючи ґрунт з водойми на берег. Загалом незаконно так вирили 35,7 метра кубічних поверхневого шару водного фонду.

Що загрожує

Чоловікові висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 239-2 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до 51 тисячі гривень або обмеження волі на три роки.

Інші злочини на Одещині

Ми писали, що в Одесі викрили групу спільників, які наживались на нерухомості у центрі міста. Організатором виявився депутат Одеської міської ради Олександр Матвєєв, під керівництвом якого зловмисники завдали місту мільйонних збитків.

Також ми повідомляли, що гендиректора одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради звинувачують у розтраті коштів закладу. Він переплатив понад 900 тисяч гривень на закупівлях.