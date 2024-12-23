В одесской конвойной службе разоблачили схему незаконного заработка, детали

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: Нацполиция

В Одессе будут судить заместителя командира подразделения конвойной службы. Его подчиненный вместо работы зарабатывал деньги "на стороне". Теперь начальника будут судить за служебную халатность с убытком более чем на полмиллиона.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в понедельник, 23 декабря.

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Подробности дела

По данным следствия, один из подчиненных обвиняемого более полугода вообще не появлялся на рабочем месте и не выполнял свои обязанности. Вместо этого он занимался частной охранной деятельностью за деньги. Тем не менее, все это время конвойному начисляли зарплату. В общей сложности он получил более 500 тыс. грн.

Что угрожает руководителю

В прокуратуре считают, что заместитель командира не обеспечил надлежащий контроль над своим подчиненным. Его уволили из рядов правоохранительных органов. Если суд признает его виновным, обвиняемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Напомним, организатором схемы был начальник конвойной службы. В бизнес-план он привлек своего заместителя и подчиненного сотрудника. Вместе они организовали личную охрану и охрану жилья известного бизнесмена. За это тот ежемесячно платил полицейскому чиновнику по 8 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что в Одессе задержали госисполнителя. Он пытался нажиться на плательщике алиментов.