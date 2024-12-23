В одеській конвойній службі викрили схему незаконного заробітку, деталі

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: Нацполіція

В Одесі судитимуть заступника командира підрозділу конвойної служби. Його підлеглий замість роботи заробляв гроші "на стороні". Тепер начальника судитимуть за службову недбалість зі збитками на понад пів мільйона.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у понеділок, 23 грудня.

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Подробиці справи

За даними слідства, один з підлеглих обвинуваченого понад пів року взагалі не з'являвся на робочому місці й не виконував своїх обов'язків. Замість цього він займався приватною охоронною діяльністю за гроші. Тим не менш, весь цей час конвойному нараховували зарплату. Загалом він отримав понад 500 тис. грн.

Що загрожує керівнику

У прокуратурі вважають, що заступник командира не забезпечив належний контроль за своїм підлеглим. Його звільнили з лав правоохоронних органів. Якщо суд визнає його винним, обвинуваченому загрожує від двох до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо, організатором оборудки був начальник конвойної служби. До бізнес-плану він залучив свого заступника та підлеглого співробітника. Разом вони організували особисту охорону та охорону житла відомого бізнесмена. За це той щомісяця платив поліцейському посадовцю по 8 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що в Одесі затримали держвиконавця. Він намагався нажитися на платнику аліментів.