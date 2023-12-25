Сколько обойдется в Одессе на Новый год, если снимать номер в гостинице, квартиру или хостел.

Сколько стоит снять жилье в Одессе на Новый год
До Нового года осталось совсем немного, а значит уже пора определиться, где, а главное с кем, проводить праздничную ночь. Если надоели домашние посиделки и хочется куда-то убежать, например к морю, чтобы услышать первого числа шум прибоя, все дороги ведут именно в Одессу. Вот только с арендой жилья стоит поторопиться: предложения пока есть, но их количество уменьшается, да и цены разные — все зависит от ваших запросов.
Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные цены по гостиницам и квартирам в Одессе на новогоднюю ночь.
Роскошь никто не отменял
Одесса, конечно, не Буковель, но удивить тоже может, тем более в новогоднюю ночь. Для любителей роскоши свои двери с удовольствием откроют пятизвездочные отели. Но стоит быть готовым к тому, что цена за одну ночь будет очень впечатлять. Так, например, одна из старейших гостиниц города "Бристоль", которая находится прямо в центре, в двух кварталах от главной улицы Дерибасовской, предлагает самый дешевый номер на двоих за 4439 гривен. При этом номер стандарта будет стоить уже 5691 грн.
Ну, для тех, для кого деньги вообще не проблема, то в этой же гостинице вам могут предложить президентский люкс. В вашем распоряжении будет целых 84 квадратных метра с просторной гостиной и балконом, открывающим прекрасную панораму на центральную улицу Одессы. Предусмотрен рабочий кабинет, спальня и ванная комната с джакузи. Стоимость этого удовольствия — 21 338 гривен.
Если же по душе больше шум моря вместо гула машин, то тогда вам в "Немо". Отель расположен прямо на берегу, у знаменитого пляжа Ланжерон. Здесь самый дешевый стандартный номер, правда с видом на парковую зону, обойдется вам в 7200 гривен за ночь — это почти на 3 тысячи больше, чем в предыдущем отеле. Однако на сайте отмечается, что можно снять минимум на 5 дней.
Есть в Немо и представительские люксовые номера с террасой и видом на море стоимостью 16 400 гривен. Кроме шикарного вида предлагаются джакузи в номере и двуспальная кровать.
Ну, а если совсем шикануть, то тогда к вашим услугам президентский люкс с видом на море в этой же гостинице. Поскольку на сутки он не сдается, а предлагается провести минимум три ночи, то отдать за него придется 73 200 гривен, или почти 24,5 тысячи гривен за ночь.
Варианты для среднего класса
Конечно, можно выбрать и менее дешевые гостиницы, но условия будут не такими пафосными и до центра придется добираться на городском транспорте, в лучшем случае море будет в пешей доступности. Но зато удастся сэкономить. Так, согласно международной системе Booking, снять в Одессе номер в новогоднюю ночь можно от двух тысяч гривен.
Более дешевый вариант — снять квартиру. Стоимость будет зависеть от состояния жилья и его местоположения. Так, стартуют цены от 490 гривен в сутки, а вот конечную сумму можно просчитать только с учетом ваших фантазий, ведь на рынке можно найти и элитные дома.
Но самый бюджетный вариант — это, конечно, хостел. Так, два койко-места обойдутся вам в новогоднюю ночь в 400 гривен, или по 200 гривен с человека. Пешая доступность центра и все необходимое прилагаются. Этот вариант идеально подойдет тем, кто хочет сменить обстановку и при этом сэкономить деньги.
Как бы то ни было, достопримечательности Одессы бесплатные, атмосферой города можно будет подзарядиться, независимо от того, где вы остановитесь — в шикарном отеле или хостеле. Главное в новогоднюю ночь, чтобы рядом были те, кто вам близок по духу и настроению, тогда любой праздник будет счастливый.
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