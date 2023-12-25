Сколько обойдется в Одессе на Новый год, если снимать номер в гостинице, квартиру или хостел.

Новогодняя елка на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

До Нового года осталось совсем немного, а значит уже пора определиться, где, а главное с кем, проводить праздничную ночь. Если надоели домашние посиделки и хочется куда-то убежать, например к морю, чтобы услышать первого числа шум прибоя, все дороги ведут именно в Одессу. Вот только с арендой жилья стоит поторопиться: предложения пока есть, но их количество уменьшается, да и цены разные — все зависит от ваших запросов.

Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные цены по гостиницам и квартирам в Одессе на новогоднюю ночь.

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Одесса, конечно, не Буковель, но удивить тоже может, тем более в новогоднюю ночь. Для любителей роскоши свои двери с удовольствием откроют пятизвездочные отели. Но стоит быть готовым к тому, что цена за одну ночь будет очень впечатлять. Так, например, одна из старейших гостиниц города "Бристоль", которая находится прямо в центре, в двух кварталах от главной улицы Дерибасовской, предлагает самый дешевый номер на двоих за 4439 гривен. При этом номер стандарта будет стоить уже 5691 грн.

Стоимость номеров в отеле. Фото: скриншот с сайта

Ну, для тех, для кого деньги вообще не проблема, то в этой же гостинице вам могут предложить президентский люкс. В вашем распоряжении будет целых 84 квадратных метра с просторной гостиной и балконом, открывающим прекрасную панораму на центральную улицу Одессы. Предусмотрен рабочий кабинет, спальня и ванная комната с джакузи. Стоимость этого удовольствия — 21 338 гривен.

Стоимость президентского номера. Фото: скриншот с сайта

Если же по душе больше шум моря вместо гула машин, то тогда вам в "Немо". Отель расположен прямо на берегу, у знаменитого пляжа Ланжерон. Здесь самый дешевый стандартный номер, правда с видом на парковую зону, обойдется вам в 7200 гривен за ночь — это почти на 3 тысячи больше, чем в предыдущем отеле. Однако на сайте отмечается, что можно снять минимум на 5 дней.

Стоимость и интерьер стандартного номера. Фото: скриншот с сайта

Есть в Немо и представительские люксовые номера с террасой и видом на море стоимостью 16 400 гривен. Кроме шикарного вида предлагаются джакузи в номере и двуспальная кровать.

Стоимость люксового номера. Фото: скриншот с сайта

Ну, а если совсем шикануть, то тогда к вашим услугам президентский люкс с видом на море в этой же гостинице. Поскольку на сутки он не сдается, а предлагается провести минимум три ночи, то отдать за него придется 73 200 гривен, или почти 24,5 тысячи гривен за ночь.

Стоимость президентского номера. Фото: скриншот с сайта

Варианты для среднего класса

Конечно, можно выбрать и менее дешевые гостиницы, но условия будут не такими пафосными и до центра придется добираться на городском транспорте, в лучшем случае море будет в пешей доступности. Но зато удастся сэкономить. Так, согласно международной системе Booking, снять в Одессе номер в новогоднюю ночь можно от двух тысяч гривен.

Предложения по гостиницам в Одессе. Фото: скриншот с сайта

Более дешевый вариант — снять квартиру. Стоимость будет зависеть от состояния жилья и его местоположения. Так, стартуют цены от 490 гривен в сутки, а вот конечную сумму можно просчитать только с учетом ваших фантазий, ведь на рынке можно найти и элитные дома.

Цена и интерьер в квартире. Фото: скриншот с сайта

Но самый бюджетный вариант — это, конечно, хостел. Так, два койко-места обойдутся вам в новогоднюю ночь в 400 гривен, или по 200 гривен с человека. Пешая доступность центра и все необходимое прилагаются. Этот вариант идеально подойдет тем, кто хочет сменить обстановку и при этом сэкономить деньги.

Цена и интерьер в хостеле. Фото: скриншот с сайта

Как бы то ни было, достопримечательности Одессы бесплатные, атмосферой города можно будет подзарядиться, независимо от того, где вы остановитесь — в шикарном отеле или хостеле. Главное в новогоднюю ночь, чтобы рядом были те, кто вам близок по духу и настроению, тогда любой праздник будет счастливый.