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Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома

29 декабря 2024 18:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Стоимость празднования Нового года вне дома в 2024 году
Кучер в костюме Деда Мороза в карете на одной из улиц Львова. Фото: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Приближается Новый год, и многие горожане задумываются над празднованием вне дома. Одесские рестораны, гостиницы и базы отдыха предлагают разные варианты, но их стоимость существенно отличается в зависимости от локации и услуг. Мы подсчитали, сколько обойдется Новый год в заведениях Одессы.

Сколько обойдется одесситам празднования Нового года в ресторане или гостинице — узнавали Новини.LIVE.

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Празднование Нового года в ресторанах Одессы

Из разнообразия ресторанов Одессы выбор того единственного, где вам захочется встретить Новый год, может стать настоящим вызовом. От элитных заведений с панорамным видом до уютных кафе в исторических кварталах. Еще с конца ноября одесские рестораны уже обнародовали предложения по празднованию Нового года. Праздничный вечер в ресторане обойдется от 2 500 до 9 000 грн за человека.

Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома - фото 1
Сообщения о новогодней вечеринке в ресторане Одессы. Фото: скриншот

В базовый пакет обычно входит:

  • Праздничное меню (закуски, основное блюдо, десерт).
  • Алкогольные напитки (в некоторых заведениях — безлимит шампанского).
  • Развлекательная программа: музыка, ведущий, конкурсы, иногда даже приглашенные артисты.

К примеру, в ресторане среднего класса за 3 500 грн можно получить комплексное меню и живую музыку. В то же время в премиум-заведениях цены стартуют от 5 000 грн, но включают фуршет, выступления звезд и даже небольшие подарки для гостей. Чтобы привести ребенка, нужно будет доплатить еще 2 500 грн.

Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома - фото 4
Стоимость празднования Нового года с детьми в одесском ресторане. Фото: скриншот

Также многие рестораны предлагают свободный вход, главное, не забудьте забронировать столик. В программу вечера обычно входят музыка и ведущий праздника.

Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома - фото 3
Сообщение о ценах на празднование новогоднего вечера в ресторане. Фото: скриншот
Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома - фото 5
Объявление о новогодней вечеринке в одесском ресторане. Фото: скриншот

Празднование Нового года в отеле

Отели одесситам будут стоить от 8 000 грн за человека. В таких заведениях можно получить праздничный вечер, шведский стол, ночлег в комфортном номере и завтрак 1 января. Для семей с детьми предусмотрены отдельные детские программы.

Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома - фото 3
Сообщения о встрече Нового года в отеле и стоимости празднования. Фото: скриншот
Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома - фото 7
Новогодняя вечеринка в одесском отеле. Фото: скриншот
Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома - фото 7
Стоимость новогодней вечеринки в отеле Одессы. Фото: скриншот

А за 12 000 грн в Одессе в новогоднюю ночь можно даже поплавать с дельфинами и встретить 2025 год с видом на море. Более того, на утро можете даже поплавать в теплом бассейне под открытым небом.

Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома - фото 3
Празднование нового года в развлекательном комплексе на берегу Черного моря. Фото: скриншот

Для тех, кто хочет побаловать себя роскошью в самом сердце Одессы, доступны билеты VIP категории в отеле Bristol за 17 000 грн с человека, гарантирующих места у сцены, и за 15 000 для других мест. Стоимость новогодней программы с проживанием в номере категории Стандарт для двоих составляет 35 400 грн. Для всех гостей будут доступны тематические фотозоны с фотографом, где можно будет сделать памятные фото.

Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома - фото 9
Объявление о новогодней вечеринке в отеле Одессы. Фото: скриншот
Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома - фото 10
Цены на развлекательную программу и проживание в отеле. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, как будут работать банки, почта и магазины в Одессе на праздники. Также журналисты Новини.LIVE сравнили стоимость овощей, фруктов, рыбы и мяса в 2023 и 2024 годах, чтобы помочь вам ориентироваться на "Привозе".

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18:41 В AP назвали возможную причину авиакатастрофы в Южной Корее

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18:17 Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома

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