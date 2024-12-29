Вартість святкування Нового року поза домом у 2024 році

Кучер у костюмі Діда Мороза в кареті на одній із вулиць Львова. Фото: УНІАН

Наближається Новий рік, і багато містян замислюються над святкуванням поза домівкою. Одеські ресторани, готелі та бази відпочинку пропонують різноманітні варіанти, але їхня вартість суттєво відрізняється залежно від локації та послуг. Ми підрахували, скільки коштуватиме відзначити Новий рік у закладах Одеси.

Скільки коштуватиме одеситам святкування Нового року в ресторані чи готелі — дізнавались Новини.LIVE.

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Святкування Нового року в ресторанах Одеси

З розмаїття ресторанів Одеси вибір того єдиного, де вам захочеться зустріти Новий рік, може стати справжнім викликом. Від елітних закладів з панорамним видом до затишних кафе в історичних кварталах. Ще з кінця листопада одеські ресторани оприлюднили пропозиції для святкування Нового року. Святковий вечір у ресторані обійдеться від 2 500 до 9 000 грн за людину.

Повідомлення про новорічну вечірку в ресторані Одеси. Фото: скриншот

До базового пакета зазвичай входить:

Святкове меню (закуски, основна страва, десерт).

Алкогольні напої (у деяких закладах – безліміт шампанського).

Розважальна програма: музика, ведучий, конкурси, іноді навіть запрошені артисти.

Наприклад, у ресторані середнього класу за 3 500 грн можна отримати комплексне меню та живу музику. Водночас у преміум-закладах ціни стартують від 5 000 грн, але включають фуршет, виступи зірок і навіть невеличкі подарунки для гостей. Щоб привести дитину, потрібно буде доплатити ще 2 500.

Вартість святкування Новогу року з дітьми в одеському ресторані. Фото: скриншот

Також багато ресторанів пропонують вільний вхід, головне, не забудьте забронювати столик. В програму вечора зазвичай входить музика та ведучий свята.

Повідомлення про ціни на святкування новорічного вечора в ресторані. Фото: скриншот

Оголошення про новорічну вечірку в одеському ресторані. Фото: скриншот

Святкування Нового року в готелі

Готелі одеситам коштуватимуть від 8 000 грн за людину. У таких закладах можна отримати святковий вечір, шведський стіл, ночівлю у комфортному номері та сніданок 1 січня. Для сімей із дітьми передбачені окремі дитячі програми.

Повідомлення про зустріч Нового року в готелі та вартість святкування. Фото: скриншот

Новорічна вечірка в одеському готелі. Фото: скриншот

Вартість новорічної вечірки в готелі Одеси. Фото: скриншот

А за 12 000 грн в Одесі в Новорічну ніч можна навіть поплавати з дельфінами та зустріти 2025 з видом на море. Ба більше, на ранок можете навіть поплавати в теплому басейні просто неба.

Святкування Нового року в розважальному комплексі на березі Чорного моря. Фото: скриншот

Для тих, хто хоче побалувати себе розкішшю у самому серці Одеси, доступні квитки VIP категорії у готелі Bristol за 17 000 грн з людини, що гарантують місця біля сцени, та за 15 000 для інших місць. А ось вартість новорічної програми з проживанням у номері категорії Стандарт для двох становить 35 400 грн. Для всіх гостей також будуть доступні тематичні фотозони з фотографом, де можна буде зробити пам'ятні фото.

Оголошення про новорічну вечірку в готелі Одеси. Фото: скриншот

Ціни на розважальну програму та проживання в готелі. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали як працюватимуть банки, пошта та магазини в Одесі на свята. Також журналісти Новини.LIVE порівняли вартість овочів, фруктів, риби та м’яса у 2023 і 2024 роках, щоб допомогти вам орієнтуватися на "Привозі".