Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Сколько одесситы будут платить за связь — что изменится с ноября

Сколько одесситы будут платить за связь — что изменится с ноября

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 18:59
обновлено: 17:58
Тарифы на мобильную связь в Одессе с ноября 2025: сколько будут платить абоненты
Женщина разговаривает по телефону. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С ноября мобильную связь для одесситов пока что оставляют цены без резких скачков. В среднем пакеты подорожают на 50 гривен, а причиной стал рост стоимости электроэнергии, топлива для генераторов и влияние инфляции.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на мобильные услуги для абонентов трех крупнейших компаний.

Реклама
Читайте также:

Что предлагает "Киевстар"

С 24 сентября и 1 октября 2025 года компания пересмотрела цены.

  • LOVE UA Свет — 300 грн/28 дней: 20 ГБ интернета, безлимитные звонки внутри сети, 150 мин на другие номера, 100 SMS.
  • Суперсила Экономия — 225 грн/28 дней.
  • Контрактный пакет — 250 грн/месяц.

Для старших абонентов и людей с инвалидностью действует тариф Все вместе Комфорт за 220 грн: 10 ГБ интернета, домашний интернет, безлимит в сети и 100 мин на другие операторы. Также в наличии остаются:

  • LOVE UA Магнит — около 220 грн/28 дней (акционно): 20 ГБ и 1200 мин, включая безлимит на "Киевстар".
  • LOVE UA Успех — 600 грн/28 дней, контракт: безлимитный интернет и более 1000 мин звонков.

Какие цены у Vodafone

Vodafone пока не меняет тарифы.

  • Joice Start или Turbo — 270 грн: от 20 до 60 ГБ и 500-800 мин звонков. В бонус — соцсети без тарификации или YouTube Premium.
  • Red Pro — 330 грн/месяц: 50 ГБ, 400 мин на другие сети и 350 SMS.
  • Контрактные пакеты: Red Unlim (400 грн), ULTRA (700 грн), ULTRA VIP (1500 грн).

Какие тарифы от Lifecell

Lifecell также оставляет действующие цены.

  • Макси — от 190 грн/4 недели: 25 ГБ интернета или полный безлимит в рамках акции, 750 мин звонков (с возможностью удвоить при своевременной оплате).
  • Мега — 350 грн/4 недели: безлимитный интернет, 1000+1000 мин на все сети и доступ к lifecell TV.
  • Лайфсет М — 175 грн/4 недели: домашний интернет до 1 Гбит/с, 25 ГБ мобильного интернета (в Украине и за рубежом), 1300 мин на все сети.

Эксперты советуют одесситам внимательно проверять собственное использование трафика и минут, чтобы не переплачивать, а также следить за акциями перехода к другим операторам.

Напомним, мы писали о том, сколько одесситы будут платить за водоснабжение в ноябре. Также сообщали о том, сколько будет стоить электроэнергия этой зимой.

тарифы Одесса Одесская область связь Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации