Скільки одесити платитимуть за зв'язок — що зміниться з листопада

Скільки одесити платитимуть за зв'язок — що зміниться з листопада

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:59
Оновлено: 19:12
Тарифи на мобільний зв’язок в Одесі з листопада 2025 року: скільки платитимуть абоненти
Жінка розмовляє телефоном. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З листопада мобільний зв’язок для одеситів поки що залишають ціни без різких стрибків. У середньому пакети подорожчають на 50 гривень, а причиною стало зростання вартості електроенергії, пального для генераторів та вплив інфляції.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на мобільні послуги для абонентів трьох найбільших компаній.

Читайте також:

Що пропонує "Київстар"

З 24 вересня та 1 жовтня 2025 року компанія переглянула ціни. 

  • LOVE UA Світло — 300 грн/28 днів: 20 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 150 хв на інші номери, 100 SMS. 
  • Суперсила Економія — 225 грн/28 днів. 
  • Контрактний пакет — 250 грн/місяць.

Для старших абонентів та людей з інвалідністю діє тариф Все разом Комфорт за 220 грн: 10 ГБ інтернету, домашній інтернет, безліміт у мережі та 100 хв на інші оператори. Також у наявності залишаються: 

  • LOVE UA Магніт — близько 220 грн/28 днів (акційно): 20 ГБ та 1200 хв, включно з безлімітом на "Київстар". 
  • LOVE UA Успіх — 600 грн/28 днів, контракт: безлімітний інтернет та понад 1000 хв дзвінків.

Які ціни у Vodafone

Vodafone поки не змінює тарифи. 

  • Joice Start або Turbo — 270 грн: від 20 до 60 ГБ та 500–800 хв дзвінків. У бонус — соцмережі без тарифікації або YouTube Premium. 
  • Red Pro — 330 грн/місяць: 50 ГБ, 400 хв на інші мережі та 350 SMS. 
  • Контрактні пакети: Red Unlim (400 грн), ULTRA (700 грн), ULTRA VIP (1500 грн).

Які тарифи від Lifecell

Lifecell також залишає чинні ціни. 

  • Максі — від 190 грн/4 тижні: 25 ГБ інтернету або повний безліміт у межах акції, 750 хв дзвінків (з можливістю подвоїти при своєчасній оплаті). 
  • Мега — 350 грн/4 тижні: безлімітний інтернет, 1000+1000 хв на всі мережі та доступ до lifecell TV. 
  • Лайфсет М — 175 грн/4 тижні: домашній інтернет до 1 Гбіт/с, 25 ГБ мобільного інтернету (в Україні та за кордоном), 1300 хв на всі мережі.

Експерти радять одеситам уважно перевіряти власне використання трафіку та хвилин, щоб не переплачувати, а також стежити за акціями переходу до інших операторів.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки одесити будуть платити за водопостачання у листопаді. Також ми повідомляли про те, скільки коштуватиме електроенергія цієї зими.

тарифи Одеса Одеська область зв'язок Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
