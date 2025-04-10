Будет ли у одесситов завтра свет

Ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Укрэнерго еще призывают горожан экономить электроэнергию с 8:00 до 21:00. Однако завтра, 11 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление энергии возросло

Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 10 апреля, его уровень был на 4,9% выше, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причина — удержание холодной погоды, а также высокая облачность на большинстве территории Украины, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также о новых поездах из Одессы.