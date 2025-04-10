Будет ли у одесситов завтра свет

Сложная ситуация в энергетике — будут ли графики в Одессе завтра
В Укрэнерго еще призывают горожан экономить электроэнергию с 8:00 до 21:00. Однако завтра, 11 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии возросло
Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 10 апреля, его уровень был на 4,9% выше, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причина — удержание холодной погоды, а также высокая облачность на большинстве территории Украины, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также о новых поездах из Одессы.
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