Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua

В четверг, 24 июля, на трассе Одесса-Рени фиксируют довольно большие пробки в сторону КПП в Молдову. Однако по пути в Румынию ситуация достаточно лучше — тянучек пока нет, поэтому следует поспешить с выездом.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок не наблюдается, однако огромные тянучки фиксируются по пути к нему, недалеко от села Маяки. Простоять там придется более полутора часов, что лучше учитывать путешественникам. Что касается "Староказачьего — Тудора" — очередей пока нет. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, проезд также свободен.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска Орловка — Исакча" пока пробок нет. У канала Кофа, который завершают ремонтировать, тянучек пока тоже не наблюдается, проезд там свободен. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

Пробка до Румынии. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.