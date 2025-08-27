Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка в Молдову. Фото иллюстративное: rupor.md

Сегодня, 27 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются значительные пробки в сторону КПП в Молдову. По пути в Румынию также есть тянучки, но сейчас их гораздо меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась значительная пробка возле села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный. В Рени, по данным картографического сервиса, наблюдается тянучка в районе КПП.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их также на картах не зафиксировано. Однако наблюдаются тянучки возле пограничного села Броска. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о том, без каких документов вас не пустят в Молдову. А также о том, что желательно брать в случае путешествия в Румынию, если едете за рулем.