Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор до Молдови. Фото ілюстративне: rupor.md

Сьогодні, 27 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік КПП до Молдови. Шляхом до Румунії також є тягнучки, але наразі їх набагато менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Шляхом до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився значний затор біля села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний. У Рені, за даними картографічного сервісу, спостерігається тягнучка в районі КПП.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх також на картах не зафіксовано. Однак спостерігаються тягнучки біля прикордонного села Броска. Поїздка з Одеси триватиме трохи більш як 4 години.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, без яких документів вас не пустять до Молдови. А також про те, що бажано брати у разі подорожі до Румунії, якщо їдете за кермом.