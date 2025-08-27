Відео
Головна Одеса Складнощі з виїздом у Молдову — затори на трасі Одеса-Рені

Складнощі з виїздом у Молдову — затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 15:05
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)
Затор до Молдови. Фото ілюстративне: rupor.md

Сьогодні, 27 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік КПП до Молдови. Шляхом до Румунії також є тягнучки, але наразі їх набагато менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Шляхом до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився значний затор біля села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний. У Рені, за даними картографічного сервісу, спостерігається тягнучка в районі КПП.

None - фото 1
 Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх також на картах не зафіксовано. Однак спостерігаються тягнучки біля прикордонного села Броска. Поїздка з Одеси триватиме трохи більш як 4 години.

None - фото 2
Дорога до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, без яких документів вас не пустять до Молдови. А також про те, що бажано брати у разі подорожі до Румунії, якщо їдете за кермом.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
