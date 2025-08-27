Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Складнощі з виїздом у Молдову — затори на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 27 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік КПП до Молдови. Шляхом до Румунії також є тягнучки, але наразі їх набагато менше.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Шляхом до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився значний затор біля села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний. У Рені, за даними картографічного сервісу, спостерігається тягнучка в районі КПП.
Затори до Румунії
Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх також на картах не зафіксовано. Однак спостерігаються тягнучки біля прикордонного села Броска. Поїздка з Одеси триватиме трохи більш як 4 години.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, без яких документів вас не пустять до Молдови. А також про те, що бажано брати у разі подорожі до Румунії, якщо їдете за кермом.
Читайте Новини.LIVE!