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Совершила надругательство над памятью защитников — одесситка не явилась в зал суда

15 июля 2024 15:21
Верзилова Єлизавета - редактор
Суд над одесситкой не состоялся: журналисты Новини.LIVE с места событий
Женщина, которая справила нужду на флаги, установленные в честь воинов. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 15 июля, должно было состояться судебное заседание по делу женщины, осуществившей надругательство над государственным флагом на Европейской площади в Одессе. Однако обвиняемая не явилась, поэтому весь процесс отсрочили и назначили новую дату.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Заседание отсрочено

По итогу предварительного заседания должны решить, не отказываются ли стороны от иска и есть ли возможность разрешения этого конфликта. Однако фигурантка в зал суда не явилась. Прокурор предполагает, что женщина могла вообще не получить приглашение.

"Было принято решение отложить рассмотрение обвинительного акта. Сообщили обвинение о времени и месте рассмотрения обвинительного акта. Средств связи нет, кроме как ее адреса", — отметил судья.

По решению суда следующее заседание состоится 22 августа. В то же время представители семей военных потребуют привлечения к ответственности обвиняемой, ведь по их мнению надругательство над государственным флагом Украины — это надругательство над воинами, отдавшими жизнь за независимость нашего государства.

"Я считаю, что наказание должно быть в виде лишения свободы или штрафа, чтобы она отрабатывала его на протяжении всей жизни. Я считаю, что она должна отвечать за свои поступки: пусть ходит и убирает эти флажки с утра до вечера" , — отметила Анна Пажера, представительница семей защитников.

Анна Пажера о заседании
Анна Пажер об ожидании приговора для женщины. Фото: Новини.LIVE
Представители семей военных
Представители семей защитников под зданием суда. Фото: Новини.LIVE

Суть дела

Напомним, что на Европейской площади в Одессе 28-летняя местная жительница справила естественные потребности на газонной части, где установлены сине-желтые флажки в память о павших героях-защитниках Украины. После этого она использовала государственные символы в качестве туалетной бумаги.

Женщина нуждалась в центре Одессы
Флаги, над которыми женщина совершила надругательство. Фото: Сергей Коваленко

Полицейские быстро установили личность правонарушительницы и задержали ее у железнодорожного вокзала. Женщина признала свою вину, однако заседание проигнорировала.

Какое наказание грозит

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (публичное надругательство над Государственным флагом Украины) и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом). За эти правонарушения ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области будут судить местного молодого человека за надругательство над могилами. Мужчина ради игрушки разрушил места захоронения односельчан, чем нанес ущерб более чем на 40 тысяч гривен.

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