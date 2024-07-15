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Скоїла наругу над пам'яттю захисників — одеситка не явилась до залу суду

15 липня 2024 15:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Суд над одеситкою не відбувся: журналісти Новини.LIVE з місця подій
Жінка, яка справила потребу на прапори, встановлені на честь воїнів. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 15 липня, мало б відбутися судове засідання щодо справи жінки, яка здійснила наругу над державним прапором на Європейській площі в Одесі. Однак обвинувачена не з'явилась, тож увесь процес наразі відтермінували та призначили нову дату.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події. 

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Засідання відтерміновано

За рішенням попереднього засідання мали б вирішити, чи не відмовляються сторони від позову та чи є можливість вирішення цього конфлікту. Проте фігурантка в залі суду не з'явилась. Прокурорка припускає, що жінка могла взагалі  не отримати запрошення. 

"Було прийнято рішення відкласти розгляд обвинувального акта. Повідомили обвинувачення про час та місце розгляду обвинувального акта. Засобів зв'язку немає, окрім як адреси", — зазначив суддя. 

За рішенням суду, наступне засідання відбудеться 22 серпня. Водночас представники родин військових вимагатимуть притягнення до відповідальності обвинуваченої, адже на їхню думку наруга над державним прапором України — це наруга над воїнами, які віддали життя за незалежність нашої держави. 

"Я вважаю, що покарання має бути у вигляді позбавлення волі або штрафу, щоб вона відпрацьовувала його протягом всього життя.  Я вважаю, що вона має відповідати за свої вчинки: хай ходить та прибирає ті прапорці з ранку до вечора", — зазначила Анна Пажера, представниця від родин захисників. 

Анна Пажера про засідання
Анна Пажера про очікування вироку для жінки. Фото: Новини.LIVE
Представники родин військових
Представники родин захисників під будівлею суду. Фото: Новини.LIVE

Суть справи

Нагадаємо, що на Європейській площі в Одесі 28-річна місцева жителька справила природні потреби на газонній частині, де встановлені синьо-жовті прапорці в пам'ять про полеглих героїв-захисників України. Після цього вона використала державні символи в якості туалетного паперу.

Жінка справляла потребу у центрі Одеси
Прапори, над якими жінка скоїла наругу. Фото: Сергій Коваленко

Поліцейські швидко встановили особу правопорушниці та затримали її біля залізничного вокзалу. Жінка визнала свою свою провину, однак засідання проігнорувала. 

Яке покарання загрожує

Жінку звинуватили за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над Державним прапором України) та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом). За ці правопорушення їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області судитимуть місцевого молодика за наругу над могилами. Чоловік заради забавки зруйнував місця поховання односельців, чим завдав шкоди на понад 40 тисяч гривень.

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