Скумбрия дорожает, малина пользуется спросом: цены на рынке Одессы

Киевский рынок в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Распал лета, и на одесских рынках меняется ассортимент продукции. Уже сейчас прилавки заполнены отечественными товарами. Наибольшим спросом у покупателей пользуются сезонные овощи и фрукты. Продавцы стараются сдерживать цены, чтобы сделать свою продукцию доступной для всех.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по рядам и узнали актуальные цены на молочные продукты, мясо, рыбу, мед, фрукты, ягоды, зелень и овощи на Киевском рынке.

Овощи и зелень

На овощных рядах сейчас все по-летнему свежо и пестро. Зелень привозят из Одесской области — из Беляевки, Ясок и Надлиманского. Овощи поступают из Измаила, Маяки и Троицкого, а рядом с местным товаром — импортный перец и авокадо. Цены и ассортимент различаются в зависимости от прилавка, но спрос сейчас явно сезонный: чаще всего покупают зелень, овощи для салатов и наборы для засолки.

«Сейчас больше всего покупают овощи и зелень. Хорошо идут наборы для маринования, листья сельдерея, потому что все маринуют огурцы, помидоры. Острый перец — хит сезона. Летом спрос всегда растет, потому что люди выходят на улицу в приподнятом настроении, солнце светит. Все приходят, покупают что-нибудь свеженькое на салат», — подытоживает продавец Антон.

Продавец Антон об овощах и зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Морковь — 55 грн/кг

Картофель — 30 грн/кг

Свекла — 40 грн/кг

Капуста — 35 грн/кг

Лук — 60 грн/кг

Зеленый перец — 20 грн/шт.

Сладкий перец — 135–180 грн/кг

Помидоры — 90–150 грн/кг

Брокколи — 180 грн/кг

Батат — 250 грн/кг

Грибы — 150 грн/кг

Авокадо — 120 грн/шт.

Стоимость зелени

Зеленый лук — 30 грн/100 г

Укроп, петрушка, кинза — 30 грн/100 г

Шпинат — 30 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Имбирь — 300 грн/кг

Мята — 30 грн/пучок

Базилик — 20 грн/пучок

Салат — 20 грн/пучок

Руккола — 40 грн/100 г

Овощи и зелень на Киевском рынке. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

На молочных рядах Киевского рынка — домашний творог, сметана, молоко и другая продукция из Ананьева. Продавцы говорят, что на этой неделе цены немного ниже. Покупают не так много, как раньше, чаще — небольшие порции «на сейчас». Да и людей на рынке стало меньше: лето, жара, море — многие одесситы отдыхают на побережье.

«Людей меньше. Раньше брали килограмм-два, а сейчас — граммов 200–300. Может, цена немного упала, но в целом всё как обычно. Свои клиенты приходят. Если солнышко, то все на море, и у нас меньше людей, потому что отдыхают», — говорит продавщица Анна.

Продавщица Анна о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочных продуктов и сыров

Нежирный творог — 80 грн/кг

Сыр средней жирности — 160 грн/кг

Сыр жирный — 200 грн/кг

Домашнее масло — 450 грн/кг

Сливки домашние — 400 грн/кг

Сметана — 160 грн/кг

Молоко — 70 грн/1,5 л

Молочная продукция на Киевском рынке. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

Лето заметно изменило и мясной ряд. Цены здесь почти держатся на том же уровне, а вот запросы покупателей стали более сезонными. Чаще всего сейчас покупают свинину — на шашлык, для поездок на природу. Продавцы говорят, что товар привозят из Винницкой области.

«Цены на мясо остались прежними, а на свинину даже снизились. Сейчас больше тех, кто отдыхает. Многие покупают шашлык, свинину. На выходных людей больше, в будни — меньше», — рассказывает продавщица Светлана.

Продавщица Светлана о мясной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса птицы

Курица — 170–180 грн/кг

Перепел — 380 грн/кг

Куриное филе — 250 грн/кг

Индейка — 370 грн/кг

Стоимость субпродуктов

Куриная печень — 170 грн/кг

Куриные сердца — 170 грн/кг

Куриные пупки — 170 грн/кг

Сердца индейки — 350 грн/кг

Пупки индейки — 350 грн/кг

Стоимость маринованной продукции

Колбасы гриль — 350 грн/кг

Шея — 450 грн/кг

Перепел — 550 грн/кг

Стоимость свинины

Задняя часть — 250 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Лопатка — 230 грн/кг

Биток — 250 грн/кг

Шея — 350 грн/кг

Сало — 250 грн/кг

Стоимость телятины

Задняя часть — 380 грн/кг

Молочная телятина — 450 грн/кг

Набор для супа — 250 грн/кг

Стоимость фарша

Курица — 250 грн/кг

Индейка — 280 грн/кг

Свинина с телятиной — 250 грн/кг

Мясная продукция на Киевском рынке. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ряд

Выбор на рыбном ряду стал немного меньше, так как продавцы закупают преимущественно ту рыбу, которая быстро раскупается. Цены на большинство позиций пока держатся, подорожала только скумбрия. Но, как говорят на рынке, это не только одесская история — на стоимость повлиял запрет на вылов. Спрос при этом не исчез, ведь даже в сезон моря, фруктов и отпусков люди все равно покупают рыбу домой.

«Ассортимент сократился, потому что очень жарко, поэтому мы берем на продажу то, что пользуется наибольшим спросом. Цены пока не выросли. Только скумбрия подорожала: до Нового года она стоила 380 гривен. Там небольшая квота на вылов, поэтому везде поднялись цены. Спрос не изменился: люди хотят есть. Они чаще ездят на море, там фрукты, но и дома есть хочется», — объясняет продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о рыбной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свежезамороженной рыбы

Скумбрия — 430 грн/кг

Салака — 130 грн/кг

Скумбрия — 170 грн/кг

Хек без чешуи — 190 грн/кг

Хек молочный — 235 грн/кг

Набор для рыбного бульона — 120 грн/кг

Стоимость малосольной рыбы

Скумбрия — 450 грн/кг

Черноморская хамса — 250 грн/кг

Рыбная продукция на Киевском рынке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда

Среди торговых рядов можно найти и натуральный мед. Его привозит из Помичной Людмила. Она также говорит, что покупателей сейчас немного из-за курортного сезона, потому что все на море, и из-за жары гулять совсем не хочется. Цены за год выросли примерно на 30 гривен, но резкого подорожания нет.

«Сейчас людей мало. Тревоги мешают, да и погода не способствует, ведь очень жарко. Цены выросли, но не сильно. Если в прошлом году стаканчик стоил 120 гривен, то в этом году — 150», — комментирует продавщица Людмила.

Продавщица Людмила о продукции пасеки. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продукции пасеки

Лесной медосбор — 150 грн/650 г

Соты — 280 грн

Орехи в меде из белой акации — 250 грн

Литровая банка меда — 400–500 грн

Продукция пасеки на Киевском рынке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды

На фруктовых рядах сейчас всего понемногу: кишмиш ещё египетский, нектарины тоже пока не наши, а вот голубика уже украинская. Клубнику привозят из Винницы, абрикосы есть и молдавские, и наши. Чаще всего люди берут малину и абрикосы, потому что кто-то уже думает о заготовках на зиму. А те, кто берет кукурузу по 30 гривен за початок, просто покупают что-нибудь вкусное на море. Продавцы замечают, что на рынке также стало больше туристов-покупателей: люди едут в Одессу, чтобы сменить обстановку и немного отдохнуть.

«Больше всего сейчас покупают малину, потому что думают, будто её не будет. Но ведь есть ещё осенняя, поэтому не спешите. Абрикосы очень хорошо покупают: люди как-то уже готовятся к зиме. И кукурузу, потому что хотят себя побаловать, особенно приезжие. На море купить дороговато, а сами себе купили, сварили и получили удовольствие. Есть немного неместного товара, а так — всё наше», — делится продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о фруктах и ягодах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Виноград — 300 грн/кг

Черешня — 300 грн/кг

Абрикосы — 120–160 грн/кг

Стоимость ягод

Малина — 250 грн/коробка

Клубника — 180–200 грн/кг

Голубика — 500 грн/кг

Фрукты и ягоды на Киевском рынке. Фото: Новини.LIVE

Одесситы не набирают полные пакеты, как раньше, а берут что-то на салат, что-то на шашлык, ягоды — в морозилку или на варенье, кукурузу — на море. Продавцы подстраиваются и меньше держат того, что может испортиться в жару, поэтому в ассортименте остается то, что быстро раскупают. Киевский рынок этим летом предлагает маленькие сезонные радости, которые находят место в одесских корзинах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на одесском Привозе летом вырос спрос на зелень. Чаще всего покупатели берут укроп к молодому картофелю, петрушку, зеленый лук, салаты и мяту для напитков. Большую часть продукции привозят из Одесской области, а цены начинаются от 20 гривен за пучок.

Также Новини.LIVE писали, что на одесском Привозе этим летом подешевела свинина. Продавцы объясняют это снижением закупочной цены и меньшим спросом из-за жары, моря и сезона овощей и фруктов. Самой доступной среди основных позиций стала лопатка — от 180 гривен за килограмм, а шейка стоит около 280 гривен.