Следите за своими телефонами — уровень краж в Одессе растет
В Одесской области 166 мобильных телефонов были украдены или потеряны с начала 2025 года. Однако наш регион не является лидером — больше всего смартфонов исчезли у владельцев из Киевской области и Запорожья.
Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.
Потерянные телефоны
С начала 2025 года в целом в Украине было похищено и потеряно 3 191 мобильный телефон. Динамика является положительной, ведь это почти на 34% меньше, чем за тот же период 2024-го. Наибольшее количество пропавших смартфонов в этом году зафиксировано в следующих регионах страны:
- Киев — 352 случая;
- Запорожская область — 331 случай;
- Киевская область — 330 случаев.
Меньше всего похищали мобильные телефоны в Херсонской области (всего 4 случая).
Какие телефоны теряют чаще
Последние 4 года подряд наиболее востребованными у воров являются XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE. На них приходится почти 70% от всех потерянных телефонов в этом году. В то же время наиболее популярными для покупки среди украинцев являются устройства от SAMSUNG, APPLE и REDMI.
Напомним, недавно мы писали о военном, который украл мобильный телефон. А также о культовых кнопочных мобильных телефонах.
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