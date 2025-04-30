Смартфон в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области 166 мобильных телефонов были украдены или потеряны с начала 2025 года. Однако наш регион не является лидером — больше всего смартфонов исчезли у владельцев из Киевской области и Запорожья.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.

Реклама

Читайте также:

Потерянные телефоны

С начала 2025 года в целом в Украине было похищено и потеряно 3 191 мобильный телефон. Динамика является положительной, ведь это почти на 34% меньше, чем за тот же период 2024-го. Наибольшее количество пропавших смартфонов в этом году зафиксировано в следующих регионах страны:

Киев — 352 случая;

Запорожская область — 331 случай;

Киевская область — 330 случаев.

Меньше всего похищали мобильные телефоны в Херсонской области (всего 4 случая).

Показатели регионов. Фото: Опендатабот

Какие телефоны теряют чаще

Последние 4 года подряд наиболее востребованными у воров являются XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE. На них приходится почти 70% от всех потерянных телефонов в этом году. В то же время наиболее популярными для покупки среди украинцев являются устройства от SAMSUNG, APPLE и REDMI.

Популярные смартфоны. Фото: Опендатабот

Напомним, недавно мы писали о военном, который украл мобильный телефон. А также о культовых кнопочных мобильных телефонах.