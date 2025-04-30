Слідкуйте за своїми телефонами — рівень крадіжок в Одесі зростає
На Одещині 166 мобільних телефонів були вкрадені або втрачені з початку 2025 ріку. Однак наш регіон не є лідером, найбільше всього смартфонів зникли у власників з Київщини та Запоріжжя.
Про це повідомляють журналісти видання Опендатабот.
Втачені телефони
Від початку 2025 року загалом в Україні було викрадено та втрачено 3 тисячі 191 мобільний телефон. Динаміка є позитивною, адже це майже на 34% менше, ніж за той самий період 2024-го. Найбільша кількість зниклих смартфонів цьогоріч зафіксована у наступних регіонах країни:
- Київ — 352 випадки
- Запорізька область — 331 випадок
- Київщина — 330 випадків.
Найменше викрадали мобільні телефони у Херсонській області (лише 4 випадки).
Які телефони втрачають частіше
Останні 4 роки поспіль найбільш запитаними у злодіїв є XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE. На них припадає майже 70% від усіх втрачених телефонів цьогоріч. Водночас найбільш популярними для покупки серед українців є пристрої від SAMSUNG, APPLE та REDMI.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вкрав мобільний телефон. А також про культові кнопкові мобільні.
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