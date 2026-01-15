Видео
Главная Одесса Снег на Одесчине — в каком состоянии трассы региона

Дата публикации 15 января 2026 12:39
Непогода в Одесской области: состояние дорог и работа служб
Машины на улице Одессы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Сегодня в Одесской области выпал снег, температура опускается до -10°C. Дорожное покрытие заснеженное, но обработанное противогололедными материалами. Движение транспорта обеспечено, ограничений пока нет. Службы готовы оперативно реагировать на любые изменения погодных условий.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Состояние дорог

На автодорогах региона работают 160 единиц спецтехники и более 400 работников. Они в первую очередь обеспечивают проезд на основных трассах, мостах, подъемах и спусках, а также на подъездах к больницам и критической инфраструктуре. Дорожное покрытие обработано противогололедными материалами, что позволяет водителям безопасно двигаться. Сейчас пробок и ограничений движения нет, но водителям советуют быть внимательными. Улицы и безопасность движения контролируют подразделения Национальной полиции. Коммунальные службы готовы оперативно реагировать на изменение обстановки и дальнейшие осадки.

"Прошу водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия. Коммунальные и дорожные службы готовы оперативно реагировать на изменение обстановки", — отметил Кипер.

Напомним, журналисты Новини.LIVE показали, как выглядит заснеженный центр Одессы. Также мы писали о том, что в Карпатах намело двухметровые сугробы снега.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
