Негода на Одещині: стан доріг та робота служб

Машини на вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні на Одещині випав сніг, температура опускається до -10°C. Дорожнє покриття засніжене, але оброблене протиожеледними матеріалами. Рух транспорту забезпечений, обмежень наразі немає. Служби готові оперативно реагувати на будь-які зміни погодних умов.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Стан доріг

На автодорогах регіону працюють 160 одиниць спецтехніки та понад 400 працівників. Вони першочергово забезпечують проїзд на основних трасах, мостах, підйомах і спусках, а також на під’їздах до лікарень і критичної інфраструктури. Дорожнє покриття оброблено протиожеледними матеріалами, що дозволяє водіям безпечно рухатися. Наразі заторів і обмежень руху немає, але водіям радять бути уважними. Вулиці та безпеку руху контролюють підрозділи Національної поліції. Комунальні служби готові оперативно реагувати на зміну обстановки та подальші опади.

"Прошу водіїв та пішоходів бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та зважати на погодні умови. Комунальні та дорожні служби готові оперативно реагувати на зміну обстановки", — зазначив Кіпер.

