Головна Одеса Сніг на Одещині — у якому стані траси регіону

Сніг на Одещині — у якому стані траси регіону

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 12:39
Негода на Одещині: стан доріг та робота служб
Машини на вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні на Одещині випав сніг, температура опускається до -10°C. Дорожнє покриття засніжене, але оброблене протиожеледними матеріалами. Рух транспорту забезпечений, обмежень наразі немає. Служби готові оперативно реагувати на будь-які зміни погодних умов.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Стан доріг

На автодорогах регіону працюють 160 одиниць спецтехніки та понад 400 працівників. Вони першочергово забезпечують проїзд на основних трасах, мостах, підйомах і спусках, а також на під’їздах до лікарень і критичної інфраструктури. Дорожнє покриття оброблено протиожеледними матеріалами, що дозволяє водіям безпечно рухатися. Наразі заторів і обмежень руху немає, але водіям радять бути уважними. Вулиці та безпеку руху контролюють підрозділи Національної поліції. Комунальні служби готові оперативно реагувати на зміну обстановки та подальші опади.

"Прошу водіїв та пішоходів бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та зважати на погодні умови. Комунальні та дорожні служби готові оперативно реагувати на зміну обстановки", — зазначив Кіпер.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE показали, як виглядає засніжений центр Одеси. Також ми писали про те, що у Карпатах намело двометрові замети снігу.

погода Одеса негода дороги Одеська область сніг Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
