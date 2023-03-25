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Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное

25 марта 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Впереди долгая реабилитация
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Чернушка, которую переехал Mercedes во дворе, уже сделали вторую операцию. Впрочем, животное старенькое, и его ждет еще долгая реабилитация.

Об этом сообщила неравнодушная одесситка на странице в instagram lora.grigorovaa.

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После двух удачных операций животное ждет ежедневный массаж и походы в бассейн. Накануне одесситка сообщала, что животному должны хирургическим путем ставить специальную пластину. У собаки хороший аппетит, и о ней заботятся.

Собака, которую переехал Mercedes в Одессе

Наезд на собаку: что известно

В сети довольно быстро распространилось видео, где водитель Mercedes переехал собаку, подождал еще одного пассажира авто и спокойно поехал дальше. Важно то, что мужчина после наезда открыл дверь, посмотрел на страдающее животное и даже не вышел к собаке.

Водитель авто поначалу отказывался давать деньги на полное лечение животного. Он оплатил первый день и еще дал 4 тысячи гривен и сказал, что больше не будет давать денег и сказал: "Давайте просто новую собаку купим". Впрочем, под натиском общественности водитель авто приехал в ветклинику и оставил примерно 55 тысяч гривен на лечение животного.

Впрочем, начатое производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Правоохранители проводят следственные действия. Такие действия наказываются ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет.

Напомним, переехавший злоумышленник предложил усыпить животное. Стало известно имя злоумышленника.

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