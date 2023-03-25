Собаці, яку переїхав Mercedes в Одесі, зробили другу операцію: в якому стані тварина

Попереду довга реабілітація

Чорнушка, яку переїхав Mercedes у дворі, вже зробили другу операцію. Втім, тварина старенька, й на неї чекає ще довга реабілітація.

Про це повідомила небайдужа одеситка на сторінці в instagram lora.grigorovaa.

Після двох вдалих операцій на тварину чекає щоденний масаж та походи в басейн. Напередодні одеситка повідомляла, що тварині мають хірургічним шляхом ставити спеціальну пластину. Наразі в собаки гарний апетит, та про неї піклуються.

Наїзд на собаку: що відомо

В мережі досить швидко поширилось відео, де водій Mercedes переїхав собаку, почекав на ще одного пасажира авто та спокійно поїхав далі. Важливим є те, що чоловік після наїзду відчинив двері, подивися на тварину, яка страждає, та навіть не вийшов до собаки.

Водій авто спочатку відмовлявся давати гроші на повне лікування тварини. Він оплатив перший день та ще дав 4 тисячі гривень й сказав, що більше не даватиме грошей й сказав: "Давайте просто нову собаку купимо". Втім під натиском громадськості водій авто приїхав у ветклініку та залишив приблизно 55 тисяч гривень на лікування тварини.

Наразі розпочатого провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі дії. Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Нагадаємо, зловмисник, який переїхав собаку, запропонував приспати тварину. Стало відомо ім'я зловмисника.