Сегодня возможна активность авиации рф: Братчук о ситуации с безопасностью
В отличие от Харьковщины ночь в Одессе прошла спокойно. Впрочем, расслабляться, ведь угроза ракетных ударов остается высокой.
Об этом в утреннем обращении отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
-
Наместник Лавры объяснил, какой церковью является УПЦ МП — украинской или российской
-
Суд вынес приговор Гвинет Пэлтроу по громкому делу: что получила актриса
-
Годовщина освобождения Бучи: Зеленский напомнил о зверствах оккупантов
-
Нейросеть ChatGPT добавила Роналду и Месси в символическую сборную мира
-
Наместник Лавры Павел рассказал, на чьей стороне в полномасштабной войне находится УПЦ МП
-
В российском генштабе сказали, планируют ли новую волну мобилизации
-
Прокуратура отправила в суд дело организатора нарколаборатории в Киеве: детали
-
Энергоатом запустит ЛЭП, что объединит украинскую и европейскую энергосистемы
-
Ночная атака по Харькову: в ОВА сообщили подробности и рассказали о пострадавших
-
Генпрокуратура назвала количество пострадавших от большой войны украинских детей
""Шахедная" ночь обошла Одесчину. У нас без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов. Однако может отмечаться в течение дня активность вражеской авиации. Вероятность ракетных ударов остается на высоком уровне", — отметил Сергей Братчук.
Спикер ОВА добавил, что силы обороны находятся на определенных позициях и ситуация полностью контролируема.
Отметим на вечер, враг уменьшил корабельную группировку, впрочем, ракетоноситель наготове. В Черном море шесть кораблей вместе с судами снабжения. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 4 ракет типа "Калибр".
Непогода утихает, как и шторм в море, так что вскоре будет возможно выведение дополнительных кораблей. Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время они могут выйти на боевое дежурство.
В приоритете у неприятеля будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры. Это ведь давление на население. Электричество имеет большое значение для развития экономики и для бытовых удобств.
Отметим, оккупанты начали использовать управляемые бомбы. Гуменюк объяснила принцип их работы — детали читайте в материале.