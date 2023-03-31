Сегодня возможна активность авиации рф: Братчук о ситуации с безопасностью

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

В отличие от Харьковщины ночь в Одессе прошла спокойно. Впрочем, расслабляться, ведь угроза ракетных ударов остается высокой.

Об этом в утреннем обращении отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

""Шахедная" ночь обошла Одесчину. У нас без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов. Однако может отмечаться в течение дня активность вражеской авиации. Вероятность ракетных ударов остается на высоком уровне", — отметил Сергей Братчук.

Спикер ОВА добавил, что силы обороны находятся на определенных позициях и ситуация полностью контролируема.

Отметим на вечер, враг уменьшил корабельную группировку, впрочем, ракетоноситель наготове. В Черном море шесть кораблей вместе с судами снабжения. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 4 ракет типа "Калибр".

Непогода утихает, как и шторм в море, так что вскоре будет возможно выведение дополнительных кораблей. Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время они могут выйти на боевое дежурство.

В приоритете у неприятеля будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры. Это ведь давление на население. Электричество имеет большое значение для развития экономики и для бытовых удобств.

Отметим, оккупанты начали использовать управляемые бомбы. Гуменюк объяснила принцип их работы — детали читайте в материале.