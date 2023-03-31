Сьогодні можлива активність авіації рф: Братчук про безпекову ситуацію

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

На відміну від Харківщини, ніч в Одесі минула спокійно. Втім розслаблятись зарано, адже загроза ракетних ударів залишається високою.

Про це в ранковому зверненні зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

""Шахедна" ніч оминула Одещину. В нас без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Однак може відзначатись протягом дня активність ворожої авіації. Ймовірність ракетних ударів залишається на високому рівні", — зазначив Сергій Братчук.

Речник ОВА додав, що сили оборони перебувають на визначених позиціях й ситуація є повністю контрольованою.

Зазначимо станом на вечір, ворог зменшив корабельне угруповування, втім ракетоносій напоготові. В Чорному морі шість кораблів разом із суднами забезпечення. Серед них — один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 ракет типу "Калібр".

Негода вщухає, як і шторм в морі, тож незабаром буде можливе виведення додаткових кораблів. Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час вони можуть вийти на бойове чергування.

В пріоритеті у ворога залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури. Адже це тиск на населення. Електрика має дуже велике значення для розвитку економіки та для побутових зручностей.

Зазначимо, окупанти почали використовувати керовані бомби. Гуменюк пояснила принцип їх роботи — деталі читайте в матеріалі.