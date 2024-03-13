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Сегодня утром россияне выпустили по Одессе управляемую авиаракету

13 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сегодня утром россияне выпустили по Одессе управляемую авиаракету
Ракета в небе. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Утром 13 марта враг снова совершил коварную атаку на Одесчину, выпустив управляемую авиационную ракету в направлении областного центра. К счастью, цель сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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"Управляемую авиационную ракету, выпущенную из самолета тактической авиации, силы противовоздушной обороны уничтожили над морем. Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны" , — говорится в сообщении.

Утренняя атака по Одессе

Напомним, что воздушную тревогу в Одессе объявили около восьми утра 13 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске вражеской ракеты в направлении региона.

Обстрелы Одесчины

Также мы писали, что в ночь на 11 марта вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесчины. 10 "шахедов" удалось сбить, однако в результате попадания одного поражен инфраструктурный объект и повреждены административные здания.

Добавим, что в Одессе в ночь на 10 марта прогремели мощные взрывы. Город атаковали дроны-камикадзе. Российские захватчики запустили их из временно оккупированного Крыма. Кроме того, взрывы раздавались и в Хмельницкой области.

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