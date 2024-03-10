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Нічна атака на Одещину — росіяни влучили в промисловий об’єкт

10 березня 2024 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Нічна атака на Одещину — росіяни влучили в промисловий об’єкт
Наслідки влучання. Фото: Сили оборони півдня України.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вночі російські терористи вчергове підступно атакували Одещину ударними безпілотниками. Силами протиповітряної оборони вдалося знищити 11 БпЛА, однак сталося влучанням на промисловому об'єкті. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За інформацією Кіпера, бойова робота над регіоном велась понад чотири години. Окупанти підступно спрямовували ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО. 

Наразі на місці працюють правоохоронці. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по об'єкту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Одесі у ніч проти 10 березня прогриміли потужні вибухи. Місто атакували дрони-камікадзе. Російські загарбники запустили їх з тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, вибухи лунали й у Хмельницькій області. 

Також ми писали, у ніч проти неділі, Росія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Shahed" та ракетами С-300. Сили протиповітряної оборони України ліквідували 35 із 39 випущених дронів цієї ночі.

Додамо, протиповітряна оборона є одним з важливих пріоритетів для Одеської області. Наразі регіон потребує суттєвого укріплення підрозділів ППО. 

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Одеська ОДА
Новини Одеси
Повітряні Сили ЗСУ

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