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Ночная атака на Одесчину — россияне попали в промышленный объект

10 марта 2024 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ночная атака на Одесчину — россияне попали в промышленный объект
Последствия попадания. Фото: Силы обороны юга Украины.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Ночью российские террористы в очередной раз коварно атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 БПЛА, однако произошло попаданием на промышленном объекте.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"В Одесском районе повреждено здание. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Люди не пострадали", — рассказал военный.

По информации Кипера, боевая работа над регионом велась более четырех часов. Оккупанты направляли ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что усложняло работу силам ПВО.

Сейчас на месте работают правоохранители. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по объекту критической инфраструктуры.

Напомним, в Одессе в ночь на 10 марта прогремели мощные взрывы. Город атаковали дроны-камикадзе. Российские захватчики запустили их из временно оккупированного Крыма. Кроме того, взрывы раздавались и в Хмельницкой области.

Также мы писали, в ночь на воскресенье, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Shahed" и ракетами С-300. Силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 35 из 39 выпущенных дронов этой ночью.

Добавим, что противовоздушная оборона является одним из важных приоритетов для Одесской области. В настоящее время регион нуждается в существенном укреплении подразделений ПВО.

Одесса
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
Воздушные Силы ВСУ

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