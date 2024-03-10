Ночная атака на Одесчину — россияне попали в промышленный объект
Ночью российские террористы в очередной раз коварно атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 БПЛА, однако произошло попаданием на промышленном объекте.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"В Одесском районе повреждено здание. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Люди не пострадали", — рассказал военный.
По информации Кипера, боевая работа над регионом велась более четырех часов. Оккупанты направляли ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что усложняло работу силам ПВО.
Сейчас на месте работают правоохранители. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по объекту критической инфраструктуры.
Напомним, в Одессе в ночь на 10 марта прогремели мощные взрывы. Город атаковали дроны-камикадзе. Российские захватчики запустили их из временно оккупированного Крыма. Кроме того, взрывы раздавались и в Хмельницкой области.
Также мы писали, в ночь на воскресенье, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Shahed" и ракетами С-300. Силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 35 из 39 выпущенных дронов этой ночью.
Добавим, что противовоздушная оборона является одним из важных приоритетов для Одесской области. В настоящее время регион нуждается в существенном укреплении подразделений ПВО.
Читайте Новини.LIVE!