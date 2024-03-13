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Сьогодні вранці росіяни випустили по Одесі керовану авіаракету

13 березня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Сьогодні вранці росіяни випустили по Одесі керовану авіаракету
Ракета в небі. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вранці 13 березня ворог знову здійснив підступну атаку на Одещину, випустивши керовану авіаційну ракету в напрямку обласного центру. На щастя, ціль збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили в пресслужбі Сил оборони півдня України.

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"Керовану авіаційну ракету, випущену з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем.Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

Ранкова атака по Одесі

Нагадаємо, що повітряну тривогу в Одесі оголосили біля восьмої ранку, 13 березня. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про запуск ворожої ракети в напрямок регіону.

Обстріли Одещини

Також ми писали, що вночі проти 11 березня ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини. 10 "шахедів" вдалося збити, проте унаслідок влучання одного  уражено інфраструктурний об’єкт та пошкоджено адміністративні будівлі.  

Додамо, що в Одесі у ніч проти 10 березня прогриміли потужні вибухи. Місто атакували дрони-камікадзе. Російські загарбники запустили їх з тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, вибухи лунали й у Хмельницькій області.

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