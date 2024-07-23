В Николаевской области мужчина зарубил пенсионерку топором - полиция

Руки убийцы из Николаева в наручниках. Фото: Нацполиция

Правоохранители Одесской области разоблачили жителя Николаевщины в жестоком убийстве 83-летней женщины. Мужчина ударил топором по голове пенсионерку, которая его приютила, но теперь может сесть за решетку более чем на 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Убийцу доставили в участок. Фото: Нацполиция

Детали события

Так называемый Раскольников из Николаева, без постоянного места жительства, раньше жил у старушки. А однажды вечером он дважды ударил ее топором по голове, нанеся черепно-мозговую травму и ушиб теменной области. Но этого мужчине показалось недостаточно — он прихватил телефон и велосипед и направился к товарищам, чтобы скрыться, но его задержали оперативники. Позже в его доме нашли возможное орудие преступления и другие доказательства, которые сейчас проходят экспертные исследования.

Задержали убийцу Николаевской области. Фото: Нацполиция

Что угрожает убийце

При наличии достаточных доказательств следователи сообщили подозреваемому о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Случаи убийств

Мы писали, что в Одесском районе полиция задержала злоумышленника, который до смерти забил односельчанина. Пьяный мужчина нанес удары не только кулаками, но и всем, что случилось под руку — стулом и даже телевизором. За это он может провести за решеткой до десяти лет.

Также мы сообщали, что в Одессе избили мужчину и выбросили его под подъезд. Оказалось, что обидчики таким образом "отомстили" одесситу за давнюю драку, однако всех фигурантов теперь ожидает лишение свободы.