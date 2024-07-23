На Миколаївщині чоловік зарубив пенсіонерку сокирою - поліція

Руки вбивці з Миколаївщини в кайданках. Фото: Нацполіція

Правоохоронці Одещини викрили жителя Миколаївщини у жорстокому вбивстві 83-річної жінки. Чоловік вдарив сокирою по голові пенсіонерку, яка його прихистила, та тепер може сісти за ґрати на понад 10 років.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі події

Так званий Раскольников з Миколаївщини, без постійного місця проживання, раніше мешкав у старенької. А одного вечора він двічі вдарив її сокирою по голові, спричинивши черепно-мозкову травму та забійну рану тім’яної області. Але цього чоловіку здалося недостатньо — він прихопив телефон та велосипед і попрямував до товаришів, аби сховатись, але там його затримали оперативники. Пізніше у його помешканні знайшли можливе знаряддя злочину та інші докази, які тепер проходять експертні дослідження.

Затримали вбивцю на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Що загрожує вбивці

За наявності достатніх доказів, слідчі повідомили підозрюваному про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Випадки вбивств

Ми писали, що в Одеському районі поліція затримала зловмисника, який до смерті забив односельця. П'яний чоловік завдав ударів не тільки кулаками, але й усім, що трапилось під руку — стільцем та навіть телевізором. За це він може провести за ґратами до десяти років.

Також ми повідомляли, що в Одесі побили чоловіка та викинули його тіло під під'їзд. Виявилось, що кривдники таким чином "помстились" одеситу за давнішню бійку, однак усіх фігурантів тепер очікує позбавлення волі.