Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сокирою по голові — житель Миколаївщини жорстоко вбив стареньку arrow

Сокирою по голові — житель Миколаївщини жорстоко вбив стареньку

23 липня 2024 15:57
Верзілова Єлизавета - редактор
На Миколаївщині чоловік зарубив пенсіонерку сокирою - поліція
Руки вбивці з Миколаївщини в кайданках. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Правоохоронці Одещини викрили жителя Миколаївщини у жорстокому вбивстві 83-річної жінки. Чоловік вдарив сокирою по голові пенсіонерку, яка його прихистила, та тепер може сісти за ґрати на понад 10 років.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:
Сокирою по голові — житель Миколаївщини жорстоко вбив стареньку - фото 1
Вбивцю доставили у відділок. Фото: Нацполіція

Деталі події

Так званий Раскольников з Миколаївщини, без постійного місця проживання, раніше мешкав у старенької. А одного вечора він двічі вдарив її сокирою по голові, спричинивши черепно-мозкову травму та забійну рану тім’яної області. Але цього чоловіку здалося недостатньо — він прихопив телефон та велосипед і попрямував до товаришів, аби сховатись, але там його  затримали оперативники. Пізніше у його помешканні знайшли можливе знаряддя злочину та інші докази, які тепер проходять експертні дослідження.

Сокирою по голові — житель Миколаївщини жорстоко вбив стареньку - фото 2
Затримали вбивцю на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Що загрожує вбивці

За наявності достатніх доказів, слідчі повідомили підозрюваному про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Випадки вбивств 

Ми писали, що в Одеському районі поліція затримала зловмисника, який до смерті забив односельця. П'яний чоловік завдав ударів не тільки кулаками, але й усім, що трапилось під руку — стільцем та навіть телевізором. За це він може провести за ґратами до десяти років.

Також ми повідомляли, що в Одесі побили чоловіка та викинули його тіло під під'їзд. Виявилось, що кривдники таким чином "помстились" одеситу за давнішню бійку, однак усіх фігурантів тепер очікує позбавлення волі. 

Одеса вбивство в'язниця Миколаїв пенсіонери Миколаївська область жорстоке поводження Новини Одеси злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом