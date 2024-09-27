Суд вынес приговор Кристине Соловий

Кристина Соловий в зале суда. Фото: Instagram/Кристина Соловий

Суд не нашел состав преступления в высказываниях Кристины Соловий на концерте в Черноморске. Соответственно, певицу полностью оправдали.

Об этом рассказала в Instagram сама Кристина Соловий.

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Решение суда

"Ильичевский суд оправдал меня, что нет состава преступления в том, что Ильич — х...я ", — написала певица.

В постановлении суда говорится, что высказывание Кристины Соловий не нарушило общественный порядок, ведь "находится в сфере моральных установок и свободы артистки при осуществлении творческой деятельности".

История дела

Напомним, Кристина Соловой, выступая на фестивале "ВиделкаFest" в Черноморске, нецензурно высказалась со сцены о старом названии города — Ильичевске. После этого против певицы открыли административное производство по статье о мелком хулиганстве.

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