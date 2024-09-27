Суд вынес приговор Кристине Соловий

Соловий судили за ругань на концерте в Черноморске — как накажут певицу
Суд не нашел состав преступления в высказываниях Кристины Соловий на концерте в Черноморске. Соответственно, певицу полностью оправдали.
Об этом рассказала в Instagram сама Кристина Соловий.
Решение суда
"Ильичевский суд оправдал меня, что нет состава преступления в том, что Ильич — х...я ", — написала певица.
В постановлении суда говорится, что высказывание Кристины Соловий не нарушило общественный порядок, ведь "находится в сфере моральных установок и свободы артистки при осуществлении творческой деятельности".
История дела
Напомним, Кристина Соловой, выступая на фестивале "ВиделкаFest" в Черноморске, нецензурно высказалась со сцены о старом названии города — Ильичевске. После этого против певицы открыли административное производство по статье о мелком хулиганстве.
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