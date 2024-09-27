Суд виніс вирок Христині Соловій

Христина Соловій у залі суду. Фото: Instagram/Христина Соловій

Суд не знайшов складу злочину у висловленні Христини Соловій на концерті у Чорноморську. Відповідно, співачку повністю виправдали.

Про це розповіла в Instagram сама Христина Соловій.

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Рішення суду

"Іллічівський суд виправдав мене, що немає складу злочину у тому, що Ілліч — х...я", — написала співачка.

У постанові суду йдеться, що вислів Христини Соловій не порушив громадський порядок, адже "перебуває у сфері моральних настанов та свободи артистки при здійсненні творчої діяльності".

Історія справи

Нагадаємо, Христина Соловій, виступаючи на фестивалі "ВиделкаFest" у Чорноморську, нецензурно висловилася зі сцени про стару назву міста — Іллічівськ. Після цього проти співачки відкрили адміністративне провадження за статтею про дрібне хуліганство.

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