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Сотни домов в Одессе остались без света из-за ремонтных работ: список адресов

7 августа 2023 12:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ведутся ремонтные работы на электролиниях
Отключение света. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 7 августа, у значительной части одесситов не будет света . Это связано с ремонтными работами на линиях ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Северный РЭС

  • ул. Академика Панкратовой,
  • ул. Владимира Хавкина,
  • ул. Генерала Бочарова,
  • ул. Геологическая,
  • ул. Ж.Кюри,
  • ул. Круговая,
  • ул. Паустовского,
  • ул. Степная,
  • ул. Хуторская,
  • ул. Работы.

Планируют возобновить поставки электроэнергии к 18:00.

  • пер. 2-й Деревообрабатывающий,
  • пров. 3-й Деревообрабатывающий,
  • пров. 4-й Деревообрабатывающий,
  • ул. Промышленная,
  • пер. Промышленный.

Южный РЭС

  • Люстдорфская дорога, 90,
  • просп. Свободы, 32, 36.

Планируется возобновить поставки электроэнергии до 19:00.

Центральный РЭС

  • пер. Банный,
  • ул. Прохоровская,
  • ул. 1-я Проектируемая,
  • пер. 1-й Житомирский,
  • пер. 1-й Кипарисный,
  • пер. 2-й Второй улицы,
  • пер. 2-й Шестой улицы,
  • пер. 3-й Житомирский,
  • пер. 3-й Кипарисный,
  • пер. 4-й Житомирский,
  • 5-я Улица, 6-я Улица,
  • ул. Академика Горького,
  • ул. Амурская,
  • ул. Учительская,
  • ул. Гаевая,
  • ул. Гастело,
  • ул. Гранатная,
  • ул. Дальняя,
  • пер. Джутовый,
  • ул. Дубовая,
  • ул.Житомирская,
  • пер.Житомирский,
  • ул. Капитана Гаврикова,
  • пер. Конструкторский,
  • ул. Угловая,
  • ул. Самолетная,
  • пер. Москвина,
  • Овидиопольская улица,
  • пер. Овидиопольский,
  • пер. Первый 6-й улицы,
  • ул. Прирейковая,
  • ул. Проектируемая,
  • ул. Профсоюзная,
  • ул.Путева,
  • ул. Пшеничная,
  • пер. Радиальный,
  • ул. Радостная,
  • ул. Святослава Рихтера,
  • ул. Стекловая,
  • ул. Степана Разина,
  • ул. Тираспольская,
  • ул. Тираспольское шоссе,
  • ул. Трудовых резервов,
  • ул. Туристская,
  • ул. Умова,
  • ул. Центральный аэропорт.

Планируют возобновить поставки электроэнергии к 22:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, ДТЭК Одесские электросети готовит энергетическую систему региона к приближению предстоящей зимы. Уже сейчас энергетики компании провели более полутысячи капитальных ремонтов на ключевых энергообъектах Одесчины.

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