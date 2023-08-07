В Одесі тривають ремонтні роботи на електролініях

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 серпня, у значної частини одеситів не буде світла. Це пов'язано з ремонтними роботами на лініях ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла

Північний РЕМ

вул. Академіка Панкратової,

вул. Володимира Хавкіна,

вул. Генерала Бочарова,

вул. Геологічна,

вул. Ж.Кюрі,

вул. Кругова,

вул. Паустовського,

вул. Степова,

вул. Хутірська,

вул. Роботи.

Планують відновити постачання електроенергії до 18:00.

пров. 2-й Деревообробний,

пров. 3-й Деревообробний,

пров. 4-й Деревообробний,

вул. Промислова,

пров. Промисловий.

Південний РЕМ

Люстдорфська дорога, 90,

просп. Свободи, 32, 36.

Планують відновити постачання електроенергії до 19:00.

Центральний РЕМ

пров. Банний,

вул. Прохорівська,

вул. 1-а Проектована,

пров. 1-й Житомирський,

пров. 1-й Кипарисний,

пров. 2-й Другої вулиці,

пров. 2-й Шостої вулиці,

пров. 3-й Житомирський,

пров. 3-й Кипарисний,

пров. 4-й Житомирський,

5-а Вулиця, 6-а Вулиця,

вул. Академіка Гаркавого,

вул. Амурська,

вул. Вчительська,

вул. Гайова,

вул. Гастело,

вул. Гранатна,

вул. Дальня,

пров. Джутовий,

вул. Дубова,

вул.Житомирська,

пров.Житомирський,

вул. Капітана Гаврікова,

пров. Конструкторський,

вул. Кутова,

вул. Літакова,

пров. Москвіна,

Овідіопольська вулиця,

пров. Овідіопольський,

пров. Перший 6-ї вулиці,

вул. Прирейкова,

вул. Проектуєма,

вул. Профспілкова,

вул.Путьова,

вул. Пшенична,

пров. Радіальний,

вул. Радісна,

вул. Святослава Ріхтера,

вул. Стеклова,

вул. Степана Разіна,

вул. Тираспольська,

вул. Тираспольське шосе,

вул. Трудових резервів,

вул. Туристська,

вул.Умова,

вул. Центральний аеропорт.

Планують відновити постачання електроенергії до 22:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі готує енергетичну систему регіону до наближення майбутньої зими. Уже зараз енергетики компанії зробили понад півтисячі капітальних ремонтів на ключових енергооб'єктах Одещини.