В Одесі тривають ремонтні роботи на електролініях

Сотні будинків в Одесі залишилися без світла через ремонтні роботи: перелік адрес
Сьогодні, 7 серпня, у значної частини одеситів не буде світла. Це пов'язано з ремонтними роботами на лініях ДТЕК.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ
- вул. Академіка Панкратової,
- вул. Володимира Хавкіна,
- вул. Генерала Бочарова,
- вул. Геологічна,
- вул. Ж.Кюрі,
- вул. Кругова,
- вул. Паустовського,
- вул. Степова,
- вул. Хутірська,
- вул. Роботи.
Планують відновити постачання електроенергії до 18:00.
- пров. 2-й Деревообробний,
- пров. 3-й Деревообробний,
- пров. 4-й Деревообробний,
- вул. Промислова,
- пров. Промисловий.
Південний РЕМ
- Люстдорфська дорога, 90,
- просп. Свободи, 32, 36.
Планують відновити постачання електроенергії до 19:00.
Центральний РЕМ
- пров. Банний,
- вул. Прохорівська,
- вул. 1-а Проектована,
- пров. 1-й Житомирський,
- пров. 1-й Кипарисний,
- пров. 2-й Другої вулиці,
- пров. 2-й Шостої вулиці,
- пров. 3-й Житомирський,
- пров. 3-й Кипарисний,
- пров. 4-й Житомирський,
- 5-а Вулиця, 6-а Вулиця,
- вул. Академіка Гаркавого,
- вул. Амурська,
- вул. Вчительська,
- вул. Гайова,
- вул. Гастело,
- вул. Гранатна,
- вул. Дальня,
- пров. Джутовий,
- вул. Дубова,
- вул.Житомирська,
- пров.Житомирський,
- вул. Капітана Гаврікова,
- пров. Конструкторський,
- вул. Кутова,
- вул. Літакова,
- пров. Москвіна,
- Овідіопольська вулиця,
- пров. Овідіопольський,
- пров. Перший 6-ї вулиці,
- вул. Прирейкова,
- вул. Проектуєма,
- вул. Профспілкова,
- вул.Путьова,
- вул. Пшенична,
- пров. Радіальний,
- вул. Радісна,
- вул. Святослава Ріхтера,
- вул. Стеклова,
- вул. Степана Разіна,
- вул. Тираспольська,
- вул. Тираспольське шосе,
- вул. Трудових резервів,
- вул. Туристська,
- вул.Умова,
- вул. Центральний аеропорт.
Планують відновити постачання електроенергії до 22:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі готує енергетичну систему регіону до наближення майбутньої зими. Уже зараз енергетики компанії зробили понад півтисячі капітальних ремонтів на ключових енергооб'єктах Одещини.