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Сотни одесситов без электричества: когда возобновят поставки

6 июня 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сотни одесситов без электричества: когда возобновят поставки
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 6 июня, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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  • Академика Глушко ул., 34, 34А, 36, 38, 40,
  • Небесной сотни просп., 89, 89а, 91

Где не будет света до 19:00

  • Академика Горького, 15, 47, 51, 53,
  • Ашхабадская, 12, 12А, 12Б, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 21, 25,
  • Болградская, 12, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26,
  • Ветеранов труда, 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49,
  • Волоколамская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б,
  • Доватора генерала, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А,
  • Житомирская, 1, 21, 27, 41, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 176, 200,
  • Кленовая,54,
  • Клиновая, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 32А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
  • Крайняя, 34Б, 37, 39, 41, 43, 45,
  • Самолетная, 44, 44А, 47, 52,
  • Могилевская,1,
  • Панаса Мирного, 1, 3, 4, 13,
  • Рижская, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
  • Смоленская, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27,
  • Сталепрокатная, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, Творческая, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51,
  • Уманская, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46А.
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Николаевская дорога, 132-209,
  • Степная, 1 — 31.

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  • Вицеадмирала Жукова пер., 2, 2/6, 4, 4/23,
  • Преображенская ул., 32

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

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