Сотни одесситов без электричества: когда возобновят поставки

Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 6 июня, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Академика Глушко ул., 34, 34А, 36, 38, 40,

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Академика Горького, 15, 47, 51, 53,

Ашхабадская, 12, 12А, 12Б, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 21, 25,

Болградская, 12, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26,

Ветеранов труда, 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49,

Волоколамская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б,

Доватора генерала, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А,

Житомирская, 1, 21, 27, 41, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 176, 200,

Кленовая,54,

Клиновая, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 32А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,

Крайняя, 34Б, 37, 39, 41, 43, 45,

Самолетная, 44, 44А, 47, 52,

Могилевская,1,

Панаса Мирного, 1, 3, 4, 13,

Рижская, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Смоленская, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27,

Сталепрокатная, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, Творческая, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51,

Уманская, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46А.

Геологическая, 9, 9А, 23А,

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Преображенская ул., 32

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.