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Сотні одеситів без електрики: коли відновлять постачання

6 червня 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сотні одеситів без електрики: коли відновлять постачання
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 6 червня, на низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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  • Академіка Глушка вул., 34, 34А, 36, 38, 40, 
  • Небесної сотні просп., 89, 89а, 91 

Де не буде світла до 19:00

  • Академіка Гаркавого, 15, 47, 51, 53, 
  • Ашхабадська, 12, 12А, 12Б, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 21, 25, 
  • Болградська, 12, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26, 
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  • Доватора генерала, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 
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  • Клинова, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 32А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
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  • Могилівська, 1, 
  • Панаса Мирного, 1, 3, 4, 13, 
  • Ризька, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
  • Смоленська, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 
  • Сталепрокатна, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10,Творча, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 
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  • Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • Миколаївська дорога, 132- 209,
  • Степова, 1 — 31.

Де не буде світла до 22:00 

  • Віцеадмірала Жукова пров., 2, 2/6, 4, 4/23, 
  • Преображенська вул., 32 

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

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