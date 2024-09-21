Где в Одессе не будет воды 21 сентября

Сотни одесситов вторые сутки без воды — когда включат
В Одессе сегодня, 21 сентября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
До 15:00 водоснабжения не будет:
- ул. Симфоническая, 31.
До 18:00 без воды будут жители по следующим адресам:
- Ленпоселок;
- поселок Троицкий;
- ул. Дача Ковалевского и все переулки рядом;
- ул. Длинная;
- ул. Яхненко;
- ул. Офицерская;
- ул. Рыбачья;
- ул. Художника Федорова;
- ул. Магнитогорская;
- ул. Вильямса.
Отметим, что жители большинства этих улиц сидят без воды с вечера 19 сентября.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, из-за наводнений в Европе вода в главных реках и озерах Одесской области может быть загрязнена.
Также на юге Одесчины беспокоятся о последствиях подъема воды в Дунае.
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