Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сотни одесситов вторые сутки без воды — когда включат arrow

Сотни одесситов вторые сутки без воды — когда включат

21 сентября 2024 13:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет воды 21 сентября
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе сегодня, 21 сентября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Читайте также:

Сотни одесситов вторые сутки без воды — когда включат - фото 1

Где нет воды в Одессе.

До 15:00 водоснабжения не будет:

  • ул. Симфоническая, 31.

До 18:00 без воды будут жители по следующим адресам:

  • Ленпоселок;
  • поселок Троицкий;
  • ул. Дача Ковалевского и все переулки рядом;
  • ул. Длинная;
  • ул. Яхненко;
  • ул. Офицерская;
  • ул. Рыбачья;
  • ул. Художника Федорова;
  • ул. Магнитогорская;
  • ул. Вильямса.

Отметим, что жители большинства этих улиц сидят без воды с вечера 19 сентября.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, из-за наводнений в Европе вода в главных реках и озерах Одесской области может быть загрязнена.

Также на юге Одесчины беспокоятся о последствиях подъема воды в Дунае.

Одесса ремонт вода Новости Одессы отсутствие воды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:39 Во Львове проходит акция в поддержку пленных с "Азовстали" — репортаж Новини.LIVE

14:34 Ночи становятся холоднее — прогноз погоды в Харькове и области на завтра

14:32 Юрист объяснил, как военные могут получить компенсацию за неиспользованный отпуск

14:25 На Майдане Независимости проходит акция в поддержку военнопленных защитников

14:23 Не выше +12 °C — синоптики предупредили жителей Киева о резком падении температуры завтра

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

14:21 Известную одесскую больницу отремонтируют по завышенным ценам — подробности

14:19 Усик прилетел на бой Дюбуа — Джошуа в Лондон — его будет ждать Фьюри

14:18 Некоторые переселенцы останутся без выплат с 1 октября — кого лишат помощи

14:07 Уж слишком поздно для использования ATACMS — Зеленский объяснил нюанс о дальнобойном оружии

13:49 Одесские нацгвардейцы получили ценный подарок из Польши

14:39 Во Львове проходит акция в поддержку пленных с "Азовстали" — репортаж Новини.LIVE

14:34 Ночи становятся холоднее — прогноз погоды в Харькове и области на завтра

14:32 Юрист объяснил, как военные могут получить компенсацию за неиспользованный отпуск

14:25 На Майдане Независимости проходит акция в поддержку военнопленных защитников

14:23 Не выше +12 °C — синоптики предупредили жителей Киева о резком падении температуры завтра

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

14:21 Известную одесскую больницу отремонтируют по завышенным ценам — подробности

14:19 Усик прилетел на бой Дюбуа — Джошуа в Лондон — его будет ждать Фьюри

14:18 Некоторые переселенцы останутся без выплат с 1 октября — кого лишат помощи

14:07 Уж слишком поздно для использования ATACMS — Зеленский объяснил нюанс о дальнобойном оружии

13:49 Одесские нацгвардейцы получили ценный подарок из Польши

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации