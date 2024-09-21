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Сотні одеситів другу добу без води — коли включать

21 вересня 2024 13:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде води 21 вересня
Вода капає з крану. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі сьогодні, 21 вересня, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 18:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у суботу, 21 вересня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

До 15:00 водопостачання не буде:

  • вул. Симфонічна, 31.

До 18:00 без води будуть жителі за такими адресами: 

  • Ленселище;
  • селище Троїцьке;
  • вул. Дача Ковалевського та всі провулки поруч;
  • вул. Довга;
  • вул. Яхненка;
  • вул. Офіцерська; 
  • вул. Рибача;
  • вул. Художника Федорова;
  • вул. Магнітогорська;
  • вул. Вільямса.

Відзначимо, що мешканці більшості з цих вулиць сидять без води з вечора 19 вересня. 

Куди звертатися

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, через повені в Європі вода у головних річках і озерах Одеської області може бути забруднена

Також на півдні Одещини непокояться, щодо наслідків підйому води у Дунаї

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