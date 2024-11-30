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Сотни одесситов сегодня остались без воды — причины

30 ноября 2024 13:27
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ограничение водоснабжения в Одессе: адреса и время отключения
Нет воды в кране. Фото иллюстративное: pexels
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 30 ноября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Временно будет ограничена подача воды по следующим адресам:

  • ул. Крайняя,
  • ул. Улитина
  • ул.Магистральная

Воды не будет до 17:00.

  • ул. Семьи Глодан (№ 21-39)
  • Князя Ярослава Мудрого (№13-25)
  • Евгения Чикаленко (№ 66-74)
  • Академика Королева (№ 72-94)

Воды не будет до 19:00.

  • ул. Балковская (частично),
  • ул. Разкидайловская (частично),
  • ул. Маловская

Воды не будет до 20:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одессе и области действуют стабилизационные графики отключения света. Также в городской клинической больнице №11 Одессы создают современное кардиологическое и кардиохирургическое отделение.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды

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