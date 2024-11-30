Ограничение водоснабжения в Одессе: адреса и время отключения

Сотни одесситов сегодня остались без воды — причины
В Одессе сегодня, 30 ноября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
Временно будет ограничена подача воды по следующим адресам:
- ул. Крайняя,
- ул. Улитина
- ул.Магистральная
Воды не будет до 17:00.
- ул. Семьи Глодан (№ 21-39)
- Князя Ярослава Мудрого (№13-25)
- Евгения Чикаленко (№ 66-74)
- Академика Королева (№ 72-94)
Воды не будет до 19:00.
- ул. Балковская (частично),
- ул. Разкидайловская (частично),
- ул. Маловская
Воды не будет до 20:00.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, в Одессе и области действуют стабилизационные графики отключения света. Также в городской клинической больнице №11 Одессы создают современное кардиологическое и кардиохирургическое отделение.
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