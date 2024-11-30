Ограничение водоснабжения в Одессе: адреса и время отключения

Нет воды в кране. Фото иллюстративное: pexels

В Одессе сегодня, 30 ноября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

Временно будет ограничена подача воды по следующим адресам:

ул. Крайняя,

ул. Улитина

ул.Магистральная

Воды не будет до 17:00.

ул. Семьи Глодан (№ 21-39)

Князя Ярослава Мудрого (№13-25)

Евгения Чикаленко (№ 66-74)

Академика Королева (№ 72-94)

Воды не будет до 19:00.

ул. Балковская (частично),

ул. Разкидайловская (частично),

ул. Маловская

Воды не будет до 20:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одессе и области действуют стабилизационные графики отключения света. Также в городской клинической больнице №11 Одессы создают современное кардиологическое и кардиохирургическое отделение.