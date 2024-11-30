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Сотні одеситів сьогодні залишились без води — причини

30 листопада 2024 13:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Обмеження водопостачання в Одесі: адреси та час відключень
Немає води в крані. Фото ілюстративне: pexels
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 30 листопада, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 20:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у суботу, 30 листопада, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Тимчасово буде обмежено подачу води за наступними адресами:

  • вул. Крайня,
  • вул. Улітіна
  • вул.Магістральна

Води не буде до 17:00.

  • вул. Сім’ї Глодан (№ 21-39)
  • Князя Ярослава Мудрого (№ 13-25)
  • Євгена Чикаленка (№ 66-74)
  • Академіка Корольова (№ 72-94)

Води не буде до 19:00.

  • вул. Балківська (частково),
  • вул. Розкидайлівська (частково),
  • вул. Маловська

Води не буде до 20:00.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі та області діють стабілізаційні графіки відключення світла. Також у міській клінічній лікарні №11 Одеси створюють сучасне кардіологічне та кардіохірургічне відділення.

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