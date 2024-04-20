Сотни одесситов в субботу остались без воды — адреса

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

просп. Шевченко — все дома

ул. Маршала Говорова — все дома

ул. Армейская — все дома

пер. Шампанский — все дома

Работы до 12:00

ул. Головковская — все дома

ул. Дальницкая — все дома

ул. Мельницкая — все дома

ул. Балковская — все дома

Работы до 13:00

ул. Коблевская — нечетные дома

ул. Конная — частично все дома

ул. Ольгиевская — частично все дома

Работы до 18:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, сегодня, 20 апреля, некоторые одесситы, подключенные к северной и центральной энергораспределительных сетях, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

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